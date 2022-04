Para quem está à procura de chocolates para a Páscoa, há descontos do bombons no Guanabara - Divulgação

Publicado 01/04/2022 12:28 | Atualizado 01/04/2022 12:53

Rio - Com o dia da mentira marcado nesta sexta-feira, 1º, o supermercado Guanabara promove uma série de promoções reais para os consumidores. Com ofertas válidas até este sábado, a rede promove descontos em diversos itens das prateleiras.

Para quem está à procura de chocolates para a Páscoa, há descontos do bombom especialidades Nestlé (251g) por R$ 8,29, bombom Garoto sortidos (250g) por R$ 7,99 e chocolate Nestlé (90g) por R$ 3,99, chocolate Garoto (90g) por R$ 3,49, exceto Talento.

Também há promoção de feijão preto Knorr (1 kg) por R$ 5,99, calabresa Perdigão (1 kg) por R$ 17,98, picanha Friboi Maturatta (peça) (1 kg) por R$ 59,98, drumet de frango Lar pacote (1 kg) por R$ 9,98, alcatra Friboi a R$ 34,98 e filé de frango Rivelli bandeja (1 kg) por R$ 14,98.



Confira mais promoções

Brahma 269ml: R$ 1,99



Antarctica 269ml: R$ 1,89



Azeite Olive ou Gallo Extra Virgem: R$ 16,98 (400 ml)



Leite Condensado Italac: R$3,99



Leite em Pó Italac: R$ 10,99



Açúcar Guarani, kg: R$ 3,99



Feijão Máximo, kg: R$7,49



Arroz Carreteiro, 5kg: R$ 17,45



Filé Mister Frango, kg: R$ 13,98



Amaciante Downy (500ml): R$ 6,99



Tixan, 2 kg: R$11,98



Omo Lavagem Perfeita, 1,6 kg: R$ 14,98



Café Evolutto, 550g: R$ 13,90



Café Pilão, 500g: R$ 17,98



Capsulas Três Corações: R$ 13,30 (Leve 4 Pague 3) cada unidade. sai R$9,97



Whisky Red Label, 750ml: R$ 52,70



Whisky Ballantines Finest, 750ml: R$ 48,50



Whisky Black & White Blend, 700ml (Exc. Orange): R$ 25,90



Whisky Black Label, 750ml: R$ 99,90



Whisky White Horse, 1 Litro: R$ 69,98



Whisky Bells, 700ml: R$ 31,60



Whisky Red Label, 1 Litro: R$ 75,80



Whisky Red Label, 1.750ml: R$ 119,80



Gin Larios Original, 700ml: R$ 36,98



Gin Beefeater, 750ml: R$ 76,90



Gin Gordons, 750ml: R$ 63,70



Vodka Absolut Natural, 750ml: R$ 49,99



Vodka Smirnoff, 600ml: R$ 17,99



Vinho Chileno Santa Vita Reserva, 750ml: R$19,98

Rede de lanchonete

O Burger King aproveita o dia para convidar os consumidores a trocarem fake news por um sanduíche. A ação é feita em parceria com o Aos Fatos, uma das principais agências independentes de checagem de notícias do Brasil, e estará disponível para os clientes entre esta sexta-feira e o dia 3, limitada às 300 primeiras pessoas que participarem da ação.



A campanha, idealizada pela Agência Ginga, levanta um debate importante sobre a disseminação de notícias falsas, principalmente nas redes sociais. Segundo pesquisa dos institutos IDEIA e Vero (2021), oito em cada dez brasileiros consideram a disseminação de notícias falsas como sendo um problema grave.



Os consumidores deverão enviar suas suspeitas de fake news diretamente para o bot Fátima, do Aos Fatos, no número (21) 99747-2441. Para participar da ação, o cliente precisa enviar a hashtag #WHOPPERDEVERDADE, e na sequência reportar o link da notícia falsa. Após o envio, ele receberá automaticamente uma mensagem de resposta, contendo um cupom de desconto de R$ 14,90, valor equivalente a um Whopper, junto com o passo a passo para o resgate, que poderá ser realizado em uma compra a partir de R$ 29,90 para que o desconto seja aplicado no BK Delivery até o dia 15. A fake news será avaliada posteriormente pela equipe do Aos Fatos.



“Escolhemos abordar em nossas campanhas temas que precisam ser debatidos na sociedade, a exemplo das Fake News. E, para isso, nos unimos a parceiros, como o Aos Fatos, para que possamos ampliar o conhecimento e as discussões sobre o tema.” explica Juliana Cury, Diretora de Marketing e Inovação da BK Brasil.



"A desinformação é uma questão urgente que deve ser discutida entre todos. Aproveitamos o Dia da Mentira para levantar a importância de checar informações antes de passá-las para frente. Hoje temos instituições, como o Aos Fatos, que se dedicam ao trabalho de checagem e que podem ajudar a evitar que muitas fake news sejam espalhadas por aí, muitas vezes causando situações irreversíveis", diz Fernanda Fontes,

CCO da Agência Ginga.