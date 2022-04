Prefeitura Rio - Samuel Barcellos

Publicado 02/04/2022 11:55 | Atualizado 02/04/2022 12:05

RIO - O Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ) e a Agência 1746 firmaram parceria e a partir de abril irão trabalhar juntas. A agência, que funciona na sede da prefeitura, na Cidade Nova, agora vai contar com um representante do Procon Carioca para atender presencialmente às demandas dos consumidores.



Para o secretário de Cidadania, Renato Moura, a parceria com o 1746 vai garantir mais celeridade no atendimento às questões dos consumidores, além do conforto de poder comparecer a uma agência física na sede da prefeitura, para ter atendidas as suas demandas.



"Essa parceria reforça o compromisso da Prefeitura, através do Procon Carioca e da Central 1746", com o respeito, agilidade e qualidade no atendimento às demandas da população", afirma o secretário.



Igor Costa, diretor executivo do Procon-RJ, ressalta que é preciso prestar auxílio e garantir que as regras previstas na legislação consumerista estejam sendo devidamente cumpridas. "A orientação pode se dar pessoalmente ou por intermédio dos diferentes meios de comunicação, como telefone, e-mail, mídias sociais, palestras, publicações, entre outros. A conciliação dos conflitos também está entre as atribuições da equipe do instituto", explica Igor.



"1746 é a garantia de um atendimento republicano e um instrumento de integridade pública. Nosso objetivo com o canal é agilizar, reunir todos os esforços disponíveis para que as demandas do cidadão sejam atendidas com a maior celeridade possível, encaminhando as perguntas e comentários às áreas responsáveis. Acreditamos que esta parceria com o Procon Carioca será mais um importante auxílio na aceleração do atendimento", diz o Secretário de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita.





O canal 1746 é coordenado pela Subsecretaria de Transparência e Governo Digital, por meio da Secretaria de Governo e Integridade Pública, liderada por Chalita.