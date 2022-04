Empresa fará investimentos de R$ 4,7 bilhões ao longo do contrato e será responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto e distribuição de água - Gilvan de Souza/Agência O Dia

Publicado 02/04/2022 07:00 | Atualizado 02/04/2022 14:09

Rio - Mais recente concessionária do grupo Águas do Brasil, a Rio+Saneamento vai gerar ao menos 4,7 mil vagas diretas e indiretas para a oferta de saneamento em 19 municípios do estado, incluindo 22 bairros da Zona Oeste da capital. A empresa foi a vencedora da licitação do bloco 3 da Cedae e dará início ao período de operação assistida em abril. A nova concessão tem prazo de 35 anos e vai beneficiar 2,7 milhões de pessoas com serviços de água e esgoto.



Para os meses de abril e maio, há 152 oportunidades para contratação imediata. As vagas serão preenchidas em áreas como engenharia, segurança do trabalho, enfermagem e comunicação. O maior quantitativo é para o cargo de analista de suporte de operações I - com 26 oportunidades no total -, seguido de auxiliar administrativo (Operações, Suprimento, Financeiro) e supervisor de operações, ambos com oferta de 21 vagas cada. Até o fim do ano, a previsão é de 800 postos de trabalho.

“Estamos muito motivados com o início da nossa operação. A ampliação da rede de água e esgoto e a melhoria do sistema no estado é fundamental para contribuir com a cidadania e saúde à população. Nosso compromisso é levar um serviço de qualidade e universalizar o fornecimento e isso será possível com uma equipe forte, qualificada e proativa”, destaca o CEO da Rio+Saneamento, Leonardo Righetto.



A empresa fará investimentos de R$ 4,7 bilhões ao longo do contrato e será responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto e distribuição de água nas cidades de Itaguaí, Seropédica, Paracambi, São Fidélis, Rio das Ostras, Piraí e Rio Claro, além de Carapebus, Pinheiral, Vassouras, Trajano de Moraes, Sapucaia, Bom Jardim, Macuco, Sumidouro, Carmo, São José de Ubá, Natividade e em parte do Rio de Janeiro.



Nos bairros do Rio, a Rio+Saneamento estará presente em Campo Grande, Guaratiba, Bangu, Campo dos Afonsos, Cosmos, Gericinó e Inhoaíba, e em Senador Camará, Senador Vasconcelos, Deodoro, Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar. Os interessados já podem se candidatar no site Vagas.com (https://trabalheconosco.vagas.com.br/rio-mais-saneamento).