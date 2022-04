Sorteio da Mega-Sena de R$ 122,6 milhões sai para grupo de apostadores em Santos | Economia | O Dia

Mega-Sena acumula e pagará R$ 6,5 milhões no dia 13 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 03/04/2022 12:50

São Paulo - Uma aposta feita em Santos, no litoral do estado de São Paulo, foi a vencedora do prêmio da Mega-Sena, concurso 2468, sorteado neste sábado (2). O valor total do prêmio foi de R$ 122,6 milhões. O montante será para um grupo de 44 apostadores.

Diante do número de apostadores, cada um deles deverá receber R$ 2.786.981,17. Os números sorteados foram 22, 35, 41, 42, 53 e 57.



A quina, com cinco números sorteados, pagou a 267 apostas ganhadoras R$ 34.158,18. Já a quadra, com quatro acertos, teve 20.734 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 628,38.



O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (6). A estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.