Firjan SESI abre mais de 1,6 mil vagas gratuitas em cursos de Matemática e Robótica em todo estado do Rio

Podem participar alunos matriculados em escola da rede pública ou bolsistas na rede privada, que estejam no 2º segmento do Ensino Fundamental ou no 1º ano do Ensino Médio

Publicado há 2 horas