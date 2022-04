Receita Federal permite acesso aos serviços digitais com a conta gov.br - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/04/2022 12:40 | Atualizado 12/04/2022 12:47

Brasília - A Receita Federal disponibilizou os seus serviços digitais às pessoas que têm a conta gov.br de nível prata ou ouro. Anteriormente o acesso era exclusivo às contas com certificado digital. O novo pacote de medidas integra o Plano de Transformação Digital da Receita Federal.

Entre os serviços disponíveis está a consulta aos comprovantes de arrecadação, que permitirá ao contribuinte acessar os pagamentos realizados e o saldo disponível por meio da conta gov.br, assim como retificar pagamentos efetuados com erro no preenchimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).



Outra funcionalidade atualizada foi o ajuste na composição dos pagamentos, realizada por meio do Sistema de Ajustes de Documento de Arrecadação (SISTAD), disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), com os mesmos níveis da conta Gov.br.

As novidades buscam aumentar a segurança do usuário, aperfeiçoar o atendimento, reduzir o número de processos, e será ampliada de maneira gradual para outros serviços.

O Plano de Transformação Digital da Receita está alinhado com as novas tendências e a simplificação dos serviços prestados à sociedade, visando promover a integração do e-CAC ao login único da conta gov.br.

Bancos integrados

As maiores instituições financeiras do país já estão integradas à plataforma de relacionamento do cidadão com o governo brasileiro, o Gov.br. Nesta semana, correntistas do Itaú Unibanco e do Agibank passaram a acessar serviços públicos federais usando login e senha do seu banco. A medida facilita o acesso, pois o cidadão não precisa mais memorizar novas senhas, e permite que o usuário do Gov.br já ingresse na plataforma com nível de segurança prata. Esse é um nível que dá acesso aos 4,9 mil serviços públicos disponíveis na plataforma, inclusive aos que exigem maior segurança na identificação das pessoas, como, por exemplo, a Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, da Receita Federal, o Valores a Receber, do Banco Central, e os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao todo, já são nove instituições financeiras integradas ao Gov.br - além de Itaú e Agibank, o Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, Banrisul, BRB, Santander e Bradesco. O procedimento do correntista nesses diferentes bancos é basicamente o mesmo: ao entrar na conta na plataforma [acesso.gov.br], o usuário visualiza "outras opções de identificação" e, na sequência, clica em "login com seu banco’. A próxima tela é a da logo dos bancos integrados, na qual o cidadão escolhe o seu banco. Não é necessário fazer a validação facial para obter a conta prata na plataforma, basta a validação bancária.

“Cada vez mais órgãos do governo federal exigem nível alto de segurança na identificação do cidadão, inclusive para evitar pagar recursos ou benefícios de alguém à pessoa errada. A validação bancária no Gov.br é totalmente segura: nem o banco obtém informações que o governo disponha sobre o cidadão, nem vice-versa. Ao mesmo tempo, nos certificarmos que a pessoa é mesmo quem ela diz ser, que sua identificação é a mesma que o seu banco já dispõe”, explicou o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade.

Todos os correntistas do Itaú e do Agibank, este último pagador de benefícios do INSS e focado no público 50+, agora têm como entrar no Gov.br e clicar na logo do banco para acessar os serviços públicos. O acesso à validação bancária para todas essas instituições integradas à plataforma ocorre tanto no formato web quanto pelo aplicativo Gov.br.

Benefícios da conta

Facilidade, agilidade e comodidade são alguns dos principais benefícios que os usuários obtêm ao se cadastrar no Gov.br. Já há 128 milhões de pessoas cadastradas, com acesso simplificado aos serviços públicos do governo, 74% deles hoje totalmente digitais. Ao abrir a conta, que é gratuita, o usuário é no mínimo nível bronze, que permite acesso a uma boa quantidade de serviços. Os serviços considerados mais sensíveis, entretanto, exigem conta prata ou ouro.