Pagamento do benefício é liberado de dois em dois meses e o valor depende, já que corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP)Divulgação/Banco Central

Publicado 12/04/2022 14:09

Os beneficiários do Auxílio-Gás vão começar a receber o pagamento a partir desta quinta-feira, 14, referente a parcela do mês de abril. No entanto, o valor ainda não foi divulgado pelo governo.

O pagamento do benefício é liberado de dois em dois meses e o valor depende, já que corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Essa média que determina o valor do benefício leva em conta os preços levantados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que publica mensalmente as informações em seu site, até o décimo dia útil do mês.

Em fevereiro, o auxílio-gás foi pago a 5,5 milhões de famílias no valor de R$ 52, o que representou ao total de R$ 279 milhões. Segundo levantamento no site da ANP, na semana passada, o valor médio do botijão vendido no país ficou em R$ 113,54. Dessa forma, para conseguir adquirir meio botijão levando em conta a média atual, o governo teria que disponibilizar R$ 56,77 na parcela deste mês.

Quem tem direito

O benefício será concedido para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606) e também para as famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no valor mínimo mensal (R$ 1.212) à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não ter meios de prover a própria manutenção nem a família.

A lei também define que o auxílio deverá concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

O valor do auxílio poderá ser retirado com o cartão e senha utilizado para o saque do Auxílio Brasil. O dinheiro pode ser sacado nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento ou, ainda, ser liberado na poupança social digital da Caixa Tem.

Os beneficiários terão até 120 dias para fazer o saque a partir da data de disponibilização dos valores. Eles podem consultar a disponibilidade do Auxílio-Gas pelos aplicativos do Auxílio Brasil, Caixa Tem ou através do telefone 111.