Após a crise deflagrada pelo governo federal, a Petrobras passa por um processo de reformulação no alto comando - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 12/04/2022 13:07

Rio - Após a recomendação do nome de José Mauro Ferreira Coelho para assumir a presidência da Petrobras, avalizado pelo Comitê de Pessoas da Petrobras, o candidato será submetido nesta quarta-feira à eleição pela Assembleia Geral Ordinária da empresa.

Depois do resultado do pleito, José Mauro Coelho ainda precisará ter o nome aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras.

Na reunião de segunda-feira, o Eduardo Karrer também foi sabatinado pelo Comitê para integrar o Conselho de Administração. José Mauro Ferreira Coelho foi indicado para a presidência da Petrobras na última semana, depois que Adriano Pires, inicialmente nomeado para substituir Joaquim Luna e Silva, ter desistido do cargo. Kerrer herda a posição que inicialmente seria ocupada por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que também declinou o convite do presidente da República, Jair Bolsonaro.