Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 12/04/2022 15:13

Fonte: Imagem/Reprodução: Canva Divulgação

mercado financeiro. Sendo assim, veja a seguir neste artigo, as principais informações sobre este professor e como você também pode fazer parte desta lista de aprovados.



Esta certificação é tida por pessoas que participaram de exames técnicos e são aprovados. O exame é completo por questões sobre o



Além disso, muitas pessoas acreditam que para ter este certificado, é necessário fazer um curso. Mas muito pelo contrário, não é necessário nenhum tipo de curso, você só precisa realizar a prova e ter uma boa quantidade de acertos.



Ainda, é necessário ressaltar que se o seu objetivo é entrar no mercado financeiro, trabalho em banco e demais instituições financeiras, dependendo do cargo que você deseja ocupar, é obrigatório ter este tipo de certificação.



Pensando em você que deseja ter esta certificação financeira, já estudou, procurou métodos, mas mesmo assim está com dificuldades para passar, separamos uma pessoa que pode te ajudar nesta trajetória, veja a seguir mais informações. Certificação financeira , este é o sonho de muitas pessoas que desejam se tornar profissionais e trabalhar no. Sendo assim, veja a seguir neste artigo, as principais informações sobre este professor e como você também pode fazer parte desta lista de aprovados.Esta certificação é tida por pessoas que participaram de exames técnicos e são aprovados. O exame é completo por questões sobre o mercado financeiro , finanças, economia e todos os tipos de investimentos.Além disso, muitas pessoas acreditam que para ter este certificado, é necessário fazer um curso. Mas muito pelo contrário, não é necessário nenhum tipo de curso, você só precisa realizar a prova e ter uma boa quantidade de acertos.Ainda, é necessário ressaltar que se o seu objetivo é entrar no mercado financeiro, trabalho em banco e demais instituições financeiras, dependendo do cargo que você deseja ocupar, é obrigatório ter este tipo de certificação.Pensando em você que deseja ter esta, já estudou, procurou métodos, mas mesmo assim está com dificuldades para passar, separamos uma pessoa que pode te ajudar nesta trajetória, veja a seguir mais informações.

Quando surgiu a certificação financeira?

A primeira prova para conseguir a certificação financeira surgiu no ano de 2002. Mas afinal, qual foi a primeira? O primeiro exame criado, foi o CPA-20. Com o surgimento desta certificação, o mercado financeiro teve uma instabilidade, pois não se sabia o futuro da economia.



A economia do país estava passando por alguns problemas, envolvendo o câmbio e muito mais. Com um grande problema econômico no país, foi concluído que este tipo de instabilidade na economia estava acontecendo pela falta de conhecimento dos bancários em relação ao mercado financeiro.



Então, de acordo com a resolução 3.158 que foi criada em 2002, o Conselho Monetário Nacional junto com o Banco Central, passaram a exigir que os profissionais que fossem fazer parte do sistema financeiro, tivessem conhecimentos prévios sobre o assunto. Sendo assim, passou a ser necessário que todos os profissionais comprovem seus conhecimentos por meio de exames de certificação.



Todos os exames são preparados e regularizados por órgãos que possuem conhecimentos técnicos e reconhecidos no mercado.



Neste ano em que teve a resolução do CMN, a Anbid, hoje é a Anbima, esta é a sigla para Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, criou o Programa de Certificação. Esta foi uma contribuição para o desenvolvimento sustentável do setor financeiro no país.



Desse modo, as certificações oferecidas no mercado são realizadas pela própria Anbima.

Certificação financeira: Você pode ter o seu certificado aprendendo com Lucas Silva

Se o seu objetivo é ter a certificação financeira, apresento para você o professor Lucas Silva. Mas afinal, quem é Lucas Silva?



Pois bem, Lucas Silva é professor de finanças e também Planejador Financeiro. O mesmo possui uma vasta experiência sobre assessoria de investimentos, consultoria e também planejamento financeiro. Veja as certificações que o mesmo possui:

CFP (Certified Financial Planner);

CEA (Certificado de Especialista em Investimentos ANBIMA);

CPA- 20;

CPA-10;

Ancord;

PQO.

O conhecimento sobre o mercado financeiro passou a ser do interesse de grande parte da população, com o crescimento da tecnologia e internet no país.



“As certificações financeiras mudaram a minha vida e eu sempre quis que outras pessoas pudessem ter a oportunidade de serem aprovadas nessas provas para também conseguirem ganhar mais e ter mais oportunidades. Ano passado, sorteei mais de 150 bolsas integrais de estudo, realizando mais de 125 lives de conteúdo gratuito no Youtube, buscando democratizar essa categoria de ensino”, de acordo com Lucas Silva.



Sendo assim, o Lucas é um professor altamente qualificado que deseja democratizar este conhecimento e passar para quem deseja entrar no mercado e seguir uma carreira neste segmento.

Quais são os cursos de certificação financeira oferecidos por Lucas Silva?