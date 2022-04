Banco Itaú - Reprodução

Publicado 15/04/2022 07:00

Os beneficiários têm uma possibilidade de receber a quantia do Saque-Aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) antecipadamente ao previsto pelo calendário da Caixa Econômica. Os bancos apostam na possibilidade dos clientes retirarem o valor antes da data prevista que receberiam a quantia do fundo. No entanto, é preciso ficar em alerta quantos aos juros fornecidos através dessa alternativa.

Desdo lançamento da modalidade em abril de 2020, o Saque-Aniversário já foi utilizado por mais de 21 milhões de trabalhadores e injetou na economia R$ 31 bilhões. Os trabalhadores têm a alternativa de sacar parte do saldo de sua conta do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário.

O Itaú Unibanco, por exemplo, lançou um canal exclusivo para quem deseja realizar a antecipação do Saque Aniversário do FGTS. É possível antecipar, de uma só vez, até sete parcelas do valor anual disponibilizado pelo FGTS no mês de aniversário, com uma taxa de juros mensal fixa de 1,89%. O produto está disponível tanto para correntistas quanto não correntistas, e o banco se diferencia por não cobrar taxa de adesão. O banco já oferece o serviço por meio dos correspondentes bancários e agora, amplia as possibilidades de atendimento para quem tem interesse na antecipação.

São elegíveis todos os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos, com CPF regular e que tenham conta ativa ou inativa no FGTS com saldo superior a R$ 400. Para solicitar é necessário acessar o app do FGTS ou o site, optar pela modalidade “Saque Aniversário” e autorizar a consulta do Itaú Consignado às informações. Depois disso, basta fazer uma simulação no site https://emprestimo.itau.com.br/saque-aniversario-fgts e aguardar o contato de um especialista do banco para finalizar o empréstimo, num processo rápido e descomplicado. O saldo entra na conta em até 24 horas.



“Essa nova modalidade de crédito traz mais oportunidades para quem tem algum imprevisto orçamentário, despesa adicional ou precisa colocar as contas em dia, já que não gera gastos mensais e nem compromete a renda, além de não interferir na contratação de outros empréstimos”, afirmou Alexandre Borin, diretor do Itaú Unibanco.





Os correntistas podem aderir a modalidade no aplicativo do FGTS ou pelo site www.fgts.caixa.gov.br, e autorizar o Santander a ter acesso aos dados. A operação é formalizada com o contato de uma equipe especializada da SX Negócios, empresa responsável pelo atendimento aos clientes do Banco. A adesão ao serviço é realizada mediante aprovação de crédito e condições no momento da contratação. Mais informações podem ser vistas em No caso do Santander, o banco informou que possui uma linha de crédito que antecipa o Saque-Aniversário com garantia do FGTS. A modalidade é disponibilizada aos correntistas com taxa de juros inicial de 1,69% ao mês. O valor mínimo para a contratação é de R$ 500.Os correntistas podem aderir a modalidade no aplicativo do FGTS ou pelo site www.fgts.caixa.gov.br, e autorizar o Santander a ter acesso aos dados. A operação é formalizada com o contato de uma equipe especializada da SX Negócios, empresa responsável pelo atendimento aos clientes do Banco. A adesão ao serviço é realizada mediante aprovação de crédito e condições no momento da contratação. Mais informações podem ser vistas em www.santander.com.br/CPFGTS

O especialista em finanças e planejador financeiro Marlon Glaciano explica que é importante simular e avaliar a taxa de juros ofertado, que normalmente é oferecida entre 0,8 a 2% dependendo do banco. "Essa modalidade já tem como característica uma baixa taxa de juros devido a garantia de pagamento, tendo em vista que será debitado direto do saldo do FGTS não oferecendo risco ao credor", disse ele.

No entanto, o especialista recomenda que essa possibilidade é ideal para quem possui dívidas altas e deseja suprir por uma mais baixa. "É importante para quem não deseja tomar crédito tendo uma nova parcela alta para pagar dentro do fluxo financeiro. O ponto de mais valia é justamente ter o valor da parcela debitado diretamente do saldo do saque aniversário do FGTS", explicou.