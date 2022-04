Mega-Sena sorteiou R$ 66,7 milhões no próximo sábado - Sidney Oliveira / O Liberal

Mega-Sena sorteiou R$ 66,7 milhões no próximo sábadoSidney Oliveira / O Liberal

Publicado 17/04/2022 17:22 | Atualizado 17/04/2022 17:23

São Paulo - O prêmio de R$ 66,7 milhões do concurso 2472 da Mega-Sena foi sorteado para um único ganhador, de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, neste sábado. Este foi o terceiro maior valor pago pela loteria federal em 2022, ficado atrás das apostas feitas em 19 de março, quando duas pessoas ganharam R$ 189 milhões e de 2 de abril, quando 44 sortudos dividiram R$ 122,6 milhões.

Além do ganhador da Mega, que acertou seis dezenas, outras 233 apostas acertaram cinco números. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo (SP). Confira os números sorteados: 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36.



Apostadores devem encaminhar seus números para Mega-Sena até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pelo site ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.