Banco Pan confirma vazamento de dados de clientes - Reprodução

Banco Pan confirma vazamento de dados de clientesReprodução

Publicado 16/04/2022 15:20

O Banco Pan confirmou o vazamento parcial de dados de cartões de seus clientes. Segundo o comunicado do banco, divulgado nesta sexta-feira, 15, ocorreu cópia não autorizada de dados cadastrais, de limite disponível e saldo devedor, sem que tenham sido expostos dados completos de cartão, senhas ou qualquer dado que pudesse significar risco financeiro direto para os clientes.



Segundo a instituição financeira, não houve comprometimento de dados de conta corrente ou invasão à infraestrutura do banco.

"Detectamos recentemente uma fragilidade na plataforma de um fornecedor de tecnologia, utilizada na Central de Atendimento a clientes do segmento de cartões. Ativamos nossos protocolos de segurança, notificamos a empresa de software para imediata correção da vulnerabilidade e contratamos consultoria especializada independente para uma análise completa", destaca o comunicado.



No final do ano passado, o banco tinha mais de 17,1 milhões de clientes. A instituição teve lucro líquido de R$ 775 milhões em 2021.