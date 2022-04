Ônibus da empresa Itapemirim - Reprodução

Publicado 20/04/2022 12:37

Devido as dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da empresa Itapemirim, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu suspender todas as linhas da empresa em operação, até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas. No total, serão 95 linhas suspensas.



A transportadora só poderá realizar viagens já vendidas por até 30 (trinta) dias após a publicação da Portaria nº 36/2022, sem deixar de cumprir o disposto na Lei nº 11.975/2009 e na Resolução ANTT nº 4.282/2014.



Essa medida é para assegurar a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviço de passageiros. A Itapemirim deverá observar os direitos dos passageiros, inclusive com o reembolso de passagens, quando solicitado, ou então remanejamento para outras empresas.