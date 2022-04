Caixa libera saque para nascidos em janeiro - lkzmiranda - Pixabay - Creative Commons

Publicado 20/04/2022 11:53 | Atualizado 20/04/2022 12:19

Brasília - Trabalhadores que desejam consultar o saldo do FGTS através do aplicativo e do site da entidade têm enfrentado problemas na manhã desta quarta-feira (20), primeiro dia para o saque extraordinário . Usuários que acessam as plataformas relatam demora para carregar informações ou que são direcionados para uma sala de espera virtual, com previsão de horário para atendimento, mas que apresenta erro antes do fim da operação.

Os valores do saque extraordinário foram liberados para aniversariantes de janeiro e a expectativa é que 3,9 milhões de pessoas façam o resgate neste momento. A opção de consulta ao saldo está disponível desde o dia 8 de abril. Os trabalhadores vão receber os recursos através da conta poupança social digital, e poderão movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem que também apresenta instabilidade e lentidão.

Nas redes sociais, usuários comentaram os problemas para acessar os aplicativos. "Que? agora tem FILA pra entrar no APLICATIVO no FGTS??? A realidade virtual passando dos limites", comentou uma internauta.

"Até o aplicativo do fgts tem fila não é possível", comentou outro.

"Só na Caixa tem sala virtual de espera no aplicativo e daí você aguarda e quando entra dá erro. Parabéns aos envolvidos. App do FGTS", destacou outra usuária insatisfeita.

O valor do saque extraordinário considera a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. Após a liberação do crédito, será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos. Além disso, os trabalhadores poderão fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo do banco.

O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou até mesmo de outro banco. É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.