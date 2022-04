Receita Federal lançará até o fim da semana mais uma atualização do programa de declaração do IR - Arquivo/Agência Brasil

Receita Federal lançará até o fim da semana mais uma atualização do programa de declaração do IRArquivo/Agência Brasil

Publicado 20/04/2022 14:52



identificado na versão 1.0 do 'PGD IRPF'. Devido à falha, o programa a atualização automática não estava sendo realizada. Dessa forma, o procedimento deve ser realizado manualmente diretamente no site da Receita Federal: Rio - Após relatos de problemas técnicos apresentados nesta quarta-feira pelos programas que auxiliam o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2022, a Receita Federal confirmou a correção do erroidentificado na versão 1.0 do 'PGD IRPF'. Devido à falha, o programa a atualização automática não estava sendo realizada. Dessa forma, o procedimento deve ser realizado manualmente diretamente no site da Receita Federal: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf

"Assim, para evoluir da versão 1.0 o usuário deve fazer o download manualmente diretamente da página da Receita Federal", diz trecho da nota.

Portanto, o contribuinte que estiver com a versão 1.0 deverá fazer o download manualmente da versão mais atual, a 1.3. Quem realizou o download com versões posteriores (1.1 ou 1.2) não precisa se preocupar, pois a atualização acontece automaticamente.



A Receita Federal informou que deve lançar até o fim desta semana a versão 1.4 do 'PGD IRPF', simultaneamente com uma nova versão do 'PGD GCAP', que permitirá a emissão do Documento de Arrecadação Fiscal (DARF) do ganho de capital com vencimento em 31/05/2022.



PANE

Com previsão de entrega de 34,1 milhões declarações do Imposto de Renda até o dia 31 de maio, a Receita Federal temeu pelo atraso do planejamento devido a pane diagnosticada nos programas de declaração nesta quarta-feira. Uma dos erros, por exemplo, não permite gerar o Darf com data de vencimento para 31 de maio. O documento somente é impresso para pagamento em 29 de abril.