A pesquisa, que ouviu mais de 300 lojistas da cidade do Rio de Janeiro, contou com a participação de empresários de vários setores - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 25/04/2022 10:33 | Atualizado 25/04/2022 10:35

Rio - Pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) mostra que 71% dos empresários entrevistados estimam vender 5% a mais no Dia das Mães, que promete ser primeira data com alta de vendas desde a pandemia da covid-19, além de ser a maior data comemorativa do comércio depois do Natal.

A pesquisa, que ouviu mais de 300 lojistas da cidade do Rio de Janeiro, contou com a participação de empresários dos setores de vestuário, calçados e bolsas, joias e bijuterias, perfumaria e cosméticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e telefonia celular.

De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, os lojistas estão otimistas com as vendas no Dia das Mães e se a estimativa de crescimento de 5% se concretizarem será a primeira data comemorativa a registrar resultado positivo depois da pandemia.

“É sempre bom ressaltar que ainda não recuperamos o nosso volume de vendas e que todas as datas comemorativas nos últimos três anos registraram resultados negativos. Por isso os lojistas estão animados e esperam aumento de vendas. Com esse objetivo os comerciantes criaram uma série de estímulos para aumentar as vendas, entre promoções, descontos, sistemas de crédito diferenciados e diversificação de produtos, apostando na segunda data comemorativa mais importante do ano”, explica Aldo.

Os lojistas estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de cerca de R$ 100 e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de loja, cheque parcelado, a prazo (crediário), dinheiro e cartão de débito.

De acordo com a pesquisa os lojistas acreditam que vestuário, calçados, bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumaria e produtos de beleza, óculos e celulares devem ser os presentes mais vendidos.

A pesquisa do CDLRio e do SindilojasRio mostra que os lojistas optaram pela promoção, propaganda, facilidade de pagamento, descontos no total das compras, sorteio de brindes, kits promocionais e novos produtos. Os empresários dos setores de vestuário e calçado, também acreditam que os lançamentos de novas coleções vão alavancar as vendas, enquanto que no setor de telefonia celular, a aposta está sendo nas promoções. Já os de eletrodoméstico e eletroeletrônico estão investindo em campanhas publicitárias.