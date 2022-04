Unidade móvel adquirida pelo estado do Rio fornecerá serviços da Casa do Trabalhador e do Sine à população - Divulgação

Publicado 25/04/2022 17:01

Rio - A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) adquiriu, recentemente, uma carreta de aproximadamente 60 metros² para a oferta dos serviços da Casa do Trabalhador e do Sine, de forma itinerante, para a população fluminense. Equipada com 13 guichês de atendimento e infraestrutura moderna e adaptada, a unidade móvel tem capacidade para atender mais de 300 pessoas por dia e vai funcionar percorrendo o estado do Rio de Janeiro com a promoção de ações sociais que visam levar os importantes serviços da Setrab para todo Estado.

Entre os serviços a serem disponibilizados na unidade móvel estão a intermediação de mão de obra, a orientação sobre carteira de trabalho digital e seguro-desemprego, o cadastro no aplicativo Mais Trabalho RJ, o apoio à construção de currículos, entre outros.

A aquisição da Unidade Móvel é uma conquista da Secretaria e uma demanda do secretário Patrique Welber, desde que assumiu a pasta, em setembro de 2021.

"Assim que cheguei na Secretaria, identifiquei a necessidade de levar os serviços da Casa do Trabalhador e do Sine para todos os lugares. Temos investido na ampliação desses programas e a carreta chega para somar forças neste processo. Através do intenso trabalho do governador Claudio Castro, estamos retomando a empregabilidade fluminense e, ter equipamentos que incentivem e facilitem o acesso do cidadão a políticas públicas de trabalho e renda, é essencial", disse Welber.

A previsão é que sejam realizadas, em média, 15 ações por mês em diferentes locais do estado. A rota que a carreta percorrerá será divulgada nos próximos dias.