Para o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, a estatal deve incentivar o crescimento da economia nacionalReprodução Internet

Publicado 27/04/2022 10:52

O Ministério das Comunicações aprovou nesta terça-feira, 26, o reajuste nas tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais prestados pelos Correios. O aumento será de 9,5579%, líquido de impostos e contribuições sociais, correspondendo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)/IBGE, referente ao período janeiro a dezembro do ano passado, descontado o fator de produtividade.

A portaria com a determinação da nova tarifa foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça e começará a valer a partir da próxima segunda-feira, 2 de maio.

Com o aumento anunciado pela pasta, carta e aerograma nacional, por exemplo, irão custar R$ 2,35 no caso de ter até 20g. Já os telegramas nacionais acessados via internet vão valer R$ 9,76, por telefone R$ 11,77 e na agência R$ 14,3.