Servidores esperam uma proposta do STFReprodução

Publicado 26/04/2022 16:17 | Atualizado 26/04/2022 16:47

Brasília - A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) vai se reunir nesta quarta-feira (27), com o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal (STF), Edmundo Veras dos Santos Filho. A categoria tem como objetivo debater o reajuste salarial de 5% para o Judiciário Federal.

De acordo com a federação, é esperado que o STF faça uma proposta de restruturação de carreira que não deve se restringir ao reajuste aprovado pelo Executivo. "A gente tem o direito dos 5% como reajuste geral. Esse valor é custo da Presidência da República. Já a reestruturação de carreira não limita percentual. As perdas salariais nos últimos três anos já passam dos 19,99%", alegam os representantes da classe.

O STF ficará responsável por encaminhar o projeto com percentual calculado de acordo com o orçamento disponível dos órgãos do Judiciário. A expectativa é que esse valor seja definido na reunião desta quarta.