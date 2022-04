Rio gerou mais de 11,3 mil vagas de emprego formais em março - Reprodução

Publicado 29/04/2022 12:49 | Atualizado 29/04/2022 12:56

Rio - Mais uma vez o estado do Rio de Janeiro está entre as quatro primeiras unidades da federação com maior saldo de postos de trabalho criados. Em março foram geradas cerca de 11,3 mil vagas de emprego, o equivalente a um crescimento de 145% no acumulado dos últimos 12 meses, em comparação ao mesmo período anterior. Esses números constam dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência e analisados pelo Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab).

A análise dos dados do período de abril de 2021 a março de 2022 aponta a geração de um total de 187.755 empregos com carteira assinada, número três vezes maior que o dos 12 meses anteriores, que tiveram saldo negativo (-76.561). De acordo com o Novo Caged, os municípios que alavancaram a retomada da empregabilidade nos três primeiros meses de 2022 são Rio de Janeiro, com 20.859 vagas criadas no período, Niterói, com 2.307, Araruama, que gerou 1.787 postos de trabalho, Macaé, com 1.739, e Nova Iguaçu, com 1.212 novos empregos.

"Temos concentrado esforços e investido em políticas públicas voltadas para a melhoria da empregabilidade em todo o Rio de Janeiro e os números do Novo Caged refletem os resultados desse trabalho. Estamos levando o programa Casa do Trabalhador a todas as regiões do estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, para orientar, capacitar e qualificar a população para as vagas de emprego oferecidas e, assim, proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos fluminenses", afirmou o governador Cláudio Castro (PL).

A pesquisa apontou que o segmento que mais contratou no mês de março foi o de serviços, com 10,1 mil novos postos de trabalho. E também mostrou que a divisão por gênero foi de homens ocupando 66% das vagas, e mulheres, 34%. Por idade, o maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos (6,5 mil). Por grau de instrução, 75% dos postos foram ocupados por pessoas que possuem o ensino médio completo.

"Mais um ótimo resultado para o nosso estado. Tenho certeza de que nossos programas, como a Casa do Trabalhador, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Aplicativo Mais Trabalho RJ têm grande participação nos números alcançados tanto na capital, quanto no interior. Já instalamos 15 Casas do Trabalhador e não vamos parar aí", enfatizou o secretário de Trabalho e Renda, Patrique Welber.