Auxílio Brasil: famílias relatam que estão tendo dificuldades para receber o benefício, pois o valor ou se encontra bloqueado ou não foi depositado. Saiba o que fazer nesses casos - Divulgação

Auxílio Brasil: famílias relatam que estão tendo dificuldades para receber o benefício, pois o valor ou se encontra bloqueado ou não foi depositado. Saiba o que fazer nesses casosDivulgação

Publicado 02/05/2022 08:00

Rio - A parcela de abril do Auxílio Brasil já foi paga pela Caixa Econômica Federal. Entretanto, algumas famílias relatam que estão tendo dificuldades para receber o benefício, pois o valor ou se encontra bloqueado ou não foi depositado.

De acordo com a Caixa, nesses casos, os problemas de pagamento geralmente acontecem devido a informações incosistentes ou desatualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). Vale lembrar, que todos os meses o governo federal realizará uma análise dos cadastros, com o objetivo de impedir fraudes e verificar se as famílias ainda estão dentro dos requisitos para continuar recebendo o Auxílio Brasil.

O que fazer em caso de bloqueio ou não recebimento?

O beneficiário que está tendo problema e deseja conferir se foi bloqueado no Auxílio Brasil deve acessar o aplicativo Caixa Tem ou o aplicativo do programa e consultar sua situação. Também é possível verificar seu status por telefone ou presencialmente em um posto do CadÚnico da sua cidade.

Após a checagem, em caso de bloqueio do benefício, o responsável familiar pode contestar a suspensão do pagamento indo ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do seu município e comprovando que todos ainda estão dentro dos critérios exigidos.

Durante a contestação, é preciso apresentar os seguintes documentos: CPF ou Título de Eleitor (apenas do RF); Documento de identificação (de cada membro da família); Comprovante de residência; e Comprovante de matrícula de crianças e adolescentes (se houver). A resposta da análise sai em até 30 dias. O resultado pode ser visto no app do programa, na sessão "Consulta de Valores", depois do usuário informar o CPF e a senha.

Já àqueles cujo o benefício aparece como liberado na consulta, mas que não conseguem realizar o saque, pois o valor não está disponível na conta, devem ligar para o 121 do Ministério da Cidadania ou para 111, o Canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa.

Confira como foi o calendário de pagamento do Auxílio Brasil no mês de abril:

- NIS final 1: 14 de abril de 2022;

- NIS final 2: 18 de abril de 2022;

- NIS final 3: 19 de abril de 2022;

- NIS final 4: 20 de abril de 2022;

- NIS final 5: 22 de abril de 2022;

- NIS final 6: 25 de abril de 2022;

- NIS final 7: 26 de abril de 2022;

- NIS final 8: 27 de abril de 2022;

- NIS final 0: 29 de abril de 2022;