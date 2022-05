Levantamento utilizou dados do Caged - Reprodução/Anasps

Publicado 11/05/2022 12:06

Um levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) mostrou que a cidade do Rio criou 103,8 mil novos empregos formais entre janeiro de 2021 e março de 2022. As informações, segundo a pasta, foram coletadas através dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho. Em 2020, a capital havia perdido 107,7 mil postos de trabalho formais em 2020.

Gráfico mostra crescimento de vagas formais de emprego na capital Divulgação



A prefeitura acredita que o crescimento é resultado de medidas emergenciais como Auxílio Empresa Carioca, Crédito Carioca, Auxílio Carioca e Auxílio Ambulante Carnaval de Rua. O município cita ainda medidas como a criação do licenciamento integrado (Licin), Lei da Liberdade Econômica, além da vacinação em massa.



"Implementamos essas medidas com o objetivo de mitigar os impactos econômicos da pandemia, a curto e a longo prazo. No primeiro momento, o importante era preservar empregos e garantir o sustento dos trabalhadores. Em paralelo, investimos em projetos mais estruturantes para captar novos investimentos para a cidade. Nosso foco sempre foi de fortalecer a economia e gerar empregos," explica o secretário da Smdeis, Thiago Dias.