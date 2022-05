Prazo para entrega do Imposto de Renda terminará às 23h59, horário de Brasília, do dia 31 de maio - Reprodução

Publicado 12/05/2022 10:16 | Atualizado 12/05/2022 10:17

A Universidade Estácio de Sá irá promover um mutirão online e gratuito, nos dias 21 e 28 de maio, das 9h ao meio-dia, para ajudar quem ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda. A ação é realizada pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) digital, inaugurado pela Estácio, durante a pandemia, no polo EaD da Estácio Tom Jobim, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A instituição realizará plantões virtuais, tirando dúvidas e ajudando a preencher a declaração por meio remoto.

Entre os serviços oferecidos estão, o preenchimento, a declaração e o envio do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – DIRPF, análise da malha, emissão e regularização de CPF, CNPJ, Microempreendedor Individual (MEI), E-Social, Simples Nacional, PERDCOMP, Código E-CAC, análise de Situação Fiscal, DARF; REDESIM, Certidões Negativas, Parcelamentos, Emissões de DARF e outras ações inerentes ao site da Receita Federal.

O NAF é um programa de cidadania fiscal da Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior. Esses núcleos oferecem serviços contábeis e fiscais a pessoas físicas de baixa renda. De acordo com a autarquia, existem mais de 300 núcleos formalizados no Brasil e mais de 200 em 11 países da América Latina, inspirados no modelo brasileiro.