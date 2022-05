Pesquisa aponta que pagamentos com cartões de crédito cresceram 42% no primeiro trimestre - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/05/2022 10:59 | Atualizado 12/05/2022 11:01

Uma pesquisa realizada pelo Serasa apontou que a maioria dos brasileiros têm cinco cartões de crédito ou mais. Dos 3,7 mil entrevistados, apenas 9% diz ter só um cartão. A maior parte dos gastos é comprometida com alimentação e supermercado e na escala de importância, o pagamento de boletos com cartão de crédito representa o menor percentual em todos os recortes.

O levantamento online foi realizado com o objetivo de entender melhor os hábitos de consumo em relação ao uso do cartão de crédito. Na região Norte, 38% dos entrevistados disse ter mais de 5 cartões. As entrevistas foram realizadas entre 18 e 20 de abril.

Segundo um balanço divulgado no último dia 10 pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), foram movimentados R$ 478,5 bilhões em pagamentos com cartões de crédito nos três primeiros meses do ano. Os dados apontam um aumento de 42,4% nos pagamentos com cartões de crédito em comparação com o mesmo período de 2021.

Já os cartões de débito foram responsáveis por R$ 235,4 bilhões em pagamentos no primeiro trimestre, o que representa um aumento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. As transações com cartões pré-pagos somaram R$ 44,6 bilhões de janeiro a março, alta de 148,4% em comparação com o primeiro trimestre de 2021.



A Abecs atribui o aumento do uso do cartão à expansão do comércio online e ao controle da disseminação de covid. Em comparação ao primeiro trimestre de 2021, as compras pela internet tiveram alta de 35,2%, totalizando R$ 162,4 bilhões. Desse total, R$ 157,9 bilhões foi do cartão de crédito.



Apesar do crescimento, a pesquisa também diz que a inadimplência dos usuários de cartão de crédito chegou a 5,8% em fevereiro.