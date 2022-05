O Complexo Esportivo da Rocinha será palco de cursos voltados para profissionais e estudantes de educação física - Divulgação

O Complexo Esportivo da Rocinha será palco de cursos voltados para profissionais e estudantes de educação físicaDivulgação

Publicado 12/05/2022 13:00

Rio - Profissionais e estudantes de educação física que vivem próximo ou utilizem o espaço do Complexo Esportivo da Rocinha terão a chance de participar dos cursos de capacitação de curta duração oferecidos pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), neste sábado, entre 8h e 12h, na Rua Bertha Lutz, número 84, em São Conrado, Zona Sul do Rio.

A Suderj informa que dará início à uma série de cursos gratuitos para aperfeiçoamento de profissionais da área esportiva. A primeira palestrante convidada é a mestre em educação física pela UFRJ, Aline Cozendey, que irá tratar do tema: Personal Millennial, no Complexo Esportivo da Rocinha.

Voltado para profissionais ou estudantes da área, o curso irá mostrar o novo perfil do profissional do personal trainer, suas características e os desafios para a prática de uma atividade esportiva nos dias atuais.





Serviço:

Curso: Personal Millennial

Data: 14 de maio

Horário: 8h às 12h

Local: Complexo Esportivo da Rocinha - Rua Bertha Lutz, n 84 - São Conrado, RJ

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1HYq-_jWf7uuJpehNFgi9JZyTnD1nIfVvyEt9nEn0Mk8/edit