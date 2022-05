Servidores cobram Jair Bolsonaro por promessas não cumpridas. - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 12/05/2022 11:59 | Atualizado 12/05/2022 12:48

O Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ) promoveu uma manifestação, na manhã desta quinta-feira (12), na área de desembarque do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio.

Luiz Carlos Cavalcante, presidente da SSDPFRJ e vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), relembrou a promessa de reestruturação, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, devido aos prejuízos sofridos pelo órgão após a reforma da Previdência.

"A mobilização de hoje faz parte de um calendário de mobilizações aprovado pela Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) e tem por objetivo cobrar do governo federal o encaminhamento da Medida Provisória de reestruturação da Polícia Federal, cujo orçamento de R$ 1,7 bilhões já foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente", disse o presidente em entrevista ao O DIA.

"A reestruturação foi prometida pelo presidente à categoria em várias oportunidades, como uma forma de compensação pelos muitos prejuízos sofridos pelos Policiais Federais com a reforma da Previdência. O movimento visa a conscientização da população sobre essa agenda tão importante para a segurança pública e cobrar do Governo o cumprimento do compromisso", completou.

A manifestação faz parte de uma mobilização nacional da categoria, que busca demonstrar o descontentamento com a atual situação. Brasília e São Paulo também receberam atos da PF nesta manhã.