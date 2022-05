Beneficiários devem se atentar aos prazos para não perder o benefício - Divulgação

Publicado 13/05/2022 08:53 | Atualizado 13/05/2022 09:27

A averiguação e revisão cadastral de 2022 já começou e oito milhões de beneficiários de programas sociais devem atualizar suas informações no Cadastro Único (CadÚnico). As famílias notificadas devem revisar seus dados para evitar o cancelamento dos benefícios ou serem excluídas da plataforma.



Em 2022, apenas as famílias com cadastros desatualizados - ou com última revisão feita em 2016 ou 2017 – serão convocadas a rever suas informações na plataforma. Grupos com dados coletadas pela última vez em 2018 ou 2019 serão chamados nos próximos anos. Por conta do alto número de beneficiários que devem passar pelo recadastramento, houve um escalonamento nas revisões dos programas.

Inscritos no Auxílio Brasil ou na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) têm até julho para regularizar sua situação. Caso o beneficiário perca o prazo, a família pode ser excluída do programa. Já aqueles com informações desatualizadas, têm até dezembro para cumprir com os requisitos de registro.



Todos os inscritos no Cadastro Único precisam atualizar seus dados a cada dois anos ou quando houver qualquer alteração na composição familiar, endereço ou na situação de trabalho e renda de seus membros. Além do Auxílio Brasil e do TSEE, o BPC/Loas, a ID Jovem também exige essa revisão para a manutenção do benefício.



Para saber quais famílias encontram-se nas situações de Averiguação e Revisão Cadastral, o beneficiário pode acessar as listas que estão disponíveis no SigPBF (Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família).

Como fazer?

As famílias podem utilizar o aplicativo do Cadastro Único para se os dados estão atualizados. Beneficiários do Auxílio Brasil receberão mensagens no extrato de pagamento e através do aplicativo. Já aqueles que contam com a tarifa social podem receber comunicados por mensagem na conta de energia.



Caso não haja nenhuma alteração nas informações relatadas em entrevista, a família pode atualizar seus dados através de confirmação no aplicativo Cad Único. Mas, se for preciso alterar algum dado, é necessário comparecer a um posto de cadastramento para uma nova entrevista de atualização cadastral.