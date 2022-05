Semana do MEI 2022 acontece entre os dias 16 e 20 de maio - Agência Brasil

Semana do MEI 2022 acontece entre os dias 16 e 20 de maio Agência Brasil

Publicado 13/05/2022 16:28

O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, anunciou que as inscrições para a Semana do MEI 2022 já estão abertas. O evento é promovido anualmente para oferecer uma programação ampla de oficinais, palestras e atendimento especializado para os microempreendedores individuais brasileiros.

“No Brasil, são mais de 13,8 milhões de donos de pequenos negócios personalizados como MEI. Desse total, 1,1 milhão de MEI estão no Estado do Rio de Janeiro. A capacitação é fundamental para que os microempreendedores individuais possam ter um diferencial nos seus negócios. Por isso, a Semana do MEI é uma excelente oportunidade para trazer capacitações, oficinas, palestras e atendimentos personalizados para esse público”, afirmou Leandro Marinho, gerente de Atendimento do Sebrae Rio.

As atividades serão oferecidas gratuitamente por meio da plataforma online Sebrae Experience. Ao longo de todo o mês de maio, as unidades do Sebrae nos estados também preparam uma série de atividades presenciais para atender os microempreendedores individuais e aqueles que desejam se tornar MEI.

O Sebrae também vai contar com a participação dos parceiros para tirar dúvidas sobre assuntos que fazem parte do dia a dia do MEI, como registro de marcas, direito previdenciário, formalização e contratação de colaboradores. Um dos convidados já confirmados é o coordenador-geral de Empreendedorismo e Artesanato, Fábio Silva, que integra o Ministério da Economia.