Bilhetes de aposta da mega-sena - Divulgação/Agência Brasil

Bilhetes de aposta da mega-senaDivulgação/Agência Brasil

Publicado 14/05/2022 08:49

A Mega-Sena sorteia neste sábado as dezenas do concurso 2.481 e que pode dar ao vencedor o prêmio de R$ 35 milhões. Na última quarta, nenhum apostador acertou os números da sorte e o valor acumulou.

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada nas casas lotéricas, pela internet ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android, até 19h (horário de brasília).

O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, às 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.