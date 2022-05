Governos regionais e empresas estatais registraram superávits de R$ 11,9 bilhões e R$ 242 milhões no mês - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 16/05/2022 12:33

O setor público consolidado, formado por União, Estados, municípios e estatais, registrou superavit de R$ 4,3 bilhões em março. O valor é 14% inferior ao registrado no mesmo mês em 2021, R$ 5 bilhões. O Banco Central divulgou os detalhes das contas públicas na manhã desta segunda-feira (16).



Apesar do resultado, as contas do Governo Central, que reúne Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional, ficaram deficitárias em R$ 7,8 bilhões no mês. Já os governos regionais e as empresas estatais registraram, na ordem, superávits de R$ 11,9 bilhões e R$ 242 milhões no mês.



Em 12 meses, o superávit primário do setor público consolidado atingiu R$122,8 bilhões. O valor é equivalente a 1,37% do Produto Interno Bruto, o PIB, que representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

O resultado primário é formado pelas receitas menos os gastos com juros, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Assim, quando as receitas superam as despesas, há superávit primário.