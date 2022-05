Publicado 18/05/2022 15:25

Rio - Para celebrar o Dia Mundial da Reciclagem, a Cooperativa Recicla Rocinha foi reinaugurada, nesta terça-feira (17), em nova sede na comunidade da Zona Sul do Rio. O espaço que serve para captação de resíduos recicláveis tem capacidade de triagem, prensagem e estocagem.

Os cooperados contarão ainda com o “Cartão da Reciclagem”, moeda social que permitirá trocar seus resíduos por crédito de reciclagem, e fazer compras na rede credenciada local. Um dos responsáveis em dar o pontapé no projeto, quando esteve à frente da Secretaria de Estado do Ambiente (Seas), o deputado Thiago Pampolha (União) celebrou o fortalecimento da cooperativa.

"O projeto promove uma ótima combinação, de gerar renda e reduzir o impacto ambiental. Ver essa iniciativa se fortalecendo na Rocinha é muito gratificante", disse Pampolha.

Moradores da comunidade também têm oportunidades através de dois cursos gratuitos: o Funk Verde, que oferece oficinas de percussão e teoria musical e ensina a confeccionar instrumentos musicais a partir de resíduos encontrados no lixo; e o Ecomoda, voltado para a capacitação em produção de acessórios e peças de vestuário, a partir do reaproveitamento de retalhos, tecidos e jeans usados.

A iniciativa conta com o apoio da Associação dos Recicladores do Estado do Rio de Janeiro (Arerj), da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro (Asserj) e da Plasticbank.