Governo do estado apresentou, nesta quinta-feira, o mapa da produção de energia solarDivulgação

Publicado 19/05/2022 19:50

Rio - O governo do estado do Rio apresentou, nesta quinta-feira (19), para representantes do setor de energia, o mapa da produção de energia solar no estado. A publicação, mostrou que o Rio de Janeiro é o oitavo maior produtor de energia solar do país, correspondendo a 4,05% da matriz energética brasileira, e o quinto em quantidade de sistema solares instalados.

Elaborada em parceria com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o mapa da produção teve como objetivo apresentar o cenário de produção, as oportunidades de crescimento e as iniciativas do governo estadual para estimular os investimentos na geração de energia limpa no estado.



"O Rio de Janeiro tem um enorme potencial para o desenvolvimento da energia solar, que já alavancou cerca de R$ 1,9 bilhão em investimentos no estado e criou mais de 10 mil vagas de emprego para a população. É uma fonte de energia limpa e sustentável, que traz inúmeros benefícios ambientais e promove significativa economia nas contas por ser bem mais barata", explicou o governador do Rio, Cláudio Castro.



O mapa indicou que o estado, oitavo maior produtor de energia solar do país, possuí a potência de mais de 428 MW, correspondendo a 4,05% da matriz energética brasileira. Além disso, o Rio ocupa a quinta posição no país em quantidade de sistema solares instalados: mais de 45 mil casas, mil propriedades rurais, 3.500 comércios e 250 indústrias utilizam a fonte, e há mais de 100 sistemas instalados.



Atualmente, o estado do Rio possuí 10 projetos de geração centralizada, que totalizam a potência de mais de 4,5 MWp e geração de até 7,4 GWh/ano. Além disso, dois outros projetos estão sem fase de construção em São João da Barra, e possuem em sua totalidade a potência de 468 MWp.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho, este estudo é o segundo de uma série de estudos sobre a geração de energia renovável no estado. Os próximos estudos, programados para julho deste ano, ocorrerá durante o evento sobre energias renováveis, que falarão sobre potencial de geração de energia eólica offshore e hidrogênio,



Estiveram presentes durante o evento, representantes da AgeRio, BNDES, Porto do Açu, GNA, Shell, Eneva, Natural Energia, GreenYellow, Revolusolar, e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), entre outras instituições e empresas do setor de energia.