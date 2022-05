O Rio de Janeiro será o primeiro estado brasileiro a receber investimento no pioneiro projeto de produção de hidrogênio verde - Reprodução

O Rio de Janeiro será o primeiro estado brasileiro a receber investimento no pioneiro projeto de produção de hidrogênio verdeReprodução

Publicado 21/05/2022 13:09 | Atualizado 21/05/2022 13:14

Rio - A Shell assinou na quinta-feira, 19, um memorando de intenções com a Prumo Logística para desenvolver um projeto de produção de hidrogênio verde, no Porto do Açu, em São João da Barra, Norte Fluminense. O projeto, que deverá ficar pronto em 2025, receberá um alto investimento da Shell, entre US$ 60 milhões (R$ 292 milhões) e US$ 120 milhões (R$ 584 milhões) ainda este ano.

O dinheiro será aplicado no desenvolvimento da usina, na criação de um laboratório de pesquisa para fomentar o aprendizado, realizar testes de descarbonização e impulsionar a indústria no Brasil. O Rio de Janeiro terá a primeira planta para geração da tecnologia no país.

A planta-piloto terá capacidade inicial de 10 MW e poderá chegar a 100 MW, obedecendo o plano de expansão da unidade. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho, destaca a importância da implantação do projeto:



"A instalação dessa planta-piloto qualifica mais ainda o Porto do Açu, que já era uma referência nacional", disse.



Os recursos para a construção da unidade vêm da cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que determina a aplicação obrigatória de um percentual da receita bruta da produção em projetos que estimulem a pesquisa e a adoção de novas tecnologias no setor de energia.

"A infraestrutura de classe mundial do Porto do Açu é um componente essencial para acelerar o desenvolvimento de projetos de baixo carbono e para a descarbonização da indústria. Estamos muito felizes em unir forças com a Shell e contribuir com os esforços de transição para uma economia de baixo carbono", disse José Firmo, CEO do Porto do Açu.