Assistente de Paulo Guedes no Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade assume o comando da Petrobras - Divulgação

Publicado 23/05/2022 22:24

Brasília - O rodízio à frente da Petrobras segue a todo vapor. 40 dias após assumir a presidência da estatal, José Mauro Ferreira Coelho foi demitido na noite desta segunda-feira, 23. O anúncio foi confirmado pelo Ministério de Minas e Energia, que confirmou Caio Mário Paes de Andrade como o terceiro ocupante do cargo no governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Caio Mário Paes de Andrade vinha desempenhado a função de secretário de Desburocratização do Ministério da Economia e membro dos conselhos de administração da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da PPSA (Pré-Sal Petróleo). Antes dele, Roberto Castello Branco e Joaquim Silva e Luna haviam comandado a estatal e acabaram demitidos após frustrar os planos de Bolsonaro de controlar o preço dos combustíveis no país.



A indicação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, no qual o governo possui maioria na condição de acionista majoritário da empresa.

Confira na íntegra da nota divulgada pelo Ministério das Minas e Energia:



"O Governo Federal, como acionista controlador da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, participa que decidiu promover alteração da Presidência da Empresa.



O Governo consigna ao Presidente José Mauro os agradecimentos pelos resultados alcançados em sua gestão, frente a Petrobras. O Brasil vive atualmente um momento desafiador, decorrente dos efeitos da extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais.



Adicionalmente, diversos fatores geopolíticos conhecidos por todos resultam em impactos não apenas sobre o preço da gasolina e do diesel, mas sobre todos os componentes energéticos. Dessa maneira, para que sejam mantidas as condições necessárias para o crescimento do emprego e renda dos brasileiros, é preciso fortalecer a capacidade de investimento do setor privado como um todo. Trabalhar e contribuir para um cenário equilibrado na área energética é fundamental para a geração de valor da Empresa, gerando benefícios para toda a sociedade.





Assim, o Governo Federal decidiu convidar o Sr Caio Mário Paes de Andrade para exercer o Cargo de Presidente da Petrobras. O Sr Caio Paes de Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, pós-graduado em Administração e Gestão pela Harvard University e Mestre em Administração de Empresas pela Duke University.



Portanto, o indicado reúne todos as qualificações para liderar a Companhia a superar os desafios que a presente conjuntura impõe, incrementando o seu capital reputacional, promovendo o continuo aprimoramento administrativo e o crescente desempenho da Empresa, sem descuidar das responsabilidades de governança, ambiental e, especialmente, social da Petrobras.



Por fim, o Governo renova o seu compromisso de respeito a governança da Empresa, mantendo a observância dos preceitos normativos e legais que regem a Petrobras."