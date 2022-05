Paulo Guedes diz que agenda de transformações continua no Brasil - EDU ANDRADE/Ascom/ME

Paulo Guedes diz que agenda de transformações continua no BrasilEDU ANDRADE/Ascom/ME

Publicado 24/05/2022 16:56

O ministro da Economia Paulo Guedes participou, nesta terça-feira (24), da sessão "IGWEL" (Informal Gathering of World Economic Leaders) do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. A sessão promoveu troca de avaliações sobre os fatores necessários para viabilizar a retomada das economias diante dos desafios na atual conjuntura internacional.

No segundo dia do evento, o ministro afirmou que o Brasil vai continuar com a agenda de transformações, através da digitalização dos serviços, modernização dos marcos regulatórios, privatização de ativos estatais e atração de investimentos estrangeiros.



Guedes também participou de reuniões bilaterais com executivos de empresas multinacionais, entre os quais, Van Acker, diretor executivo de Emergentes da Merck, empresa alemã da indústria química, farmacêutica e de ciências biológicas, e Michael Evans, presidente da Alibaba, grupo sediado na China que atua no comércio eletrônico.

O ministro da Economia também comentou sobre o preço dos combustíveis no Brasil e falou sobre a demissão do presidente da Petrobras. Para Guedes, a reação do mercado em relação a dispensa de José Mauro Ferreira Coelho, o terceiro presidente da estatal no governo Jair Bolsonaro, foi equivocada.

Por conta da nova troca, as ações da Petrobras amanheceram em queda de mais de 11% no pré-mercado de Nova York nesta terça-feira (24). O governo indicou Caio Mário Paes de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, onde ocupava o cargo de secretário de Desburocratização.