Clima Econômico apresenta melhora no Brasil, mas cenário permanece preocupanteJoelfotos/pixabay

Publicado 24/05/2022 11:16

O Índice de Clima Econômico (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 2,1 pontos no Brasil no segundo trimestre deste ano e alcançou 62,7 pontos, em uma escala de 0 a 200.

Dos dez países latino-americanos analisados pela pesquisa, apenas Brasil e Uruguai apresentaram crescimento no segundo trimestre, na comparação com o primeiro. O Uruguai teve alta de 14,2 pontos.

Na média, a América Latina apresentou queda de 11,7 pontos no período, de acordo com a pesquisa. Os demais países oscilaram entre recuos de 5,5 pontos na Bolívia e 27,9 pontos na Argentina.

O ICE é calculado com base em informações prestadas trimestralmente por especialistas nas economias de seus respectivos países.

A alta do índice no Brasil foi puxada pelo Índice da Situação Atual, que mede a avaliação sobre o presente e que subiu 14,6 pontos, alcançando 30 pontos. Já o Índice de Expectativas, que mede o futuro, caiu 15,4 pontos, mas manteve-se no centro da escala, com 100 pontos.