Consulta ao primeiro lote de restituição do IRPF começa nesta terça-feiraReprodução

Publicado 24/05/2022 10:18 | Atualizado 24/05/2022 10:19

A Receita Federal disponibiliza ao contribuinte, nesta terça-feira, 24, a consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2022. Os depósitos começam ser realizados no dia 31 de maio e autarquia calcula que R$ 6,3 bilhões serão pagos para um total de 3,38 milhões de pessoas.

A consulta pode ser feita por meio do site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal) ou pelo aplicativo da Receita em tablets e smartphones. Este primeiro lote será destinado ao público prioritário sendo 226,9 mil idosos acima de 80 anos, 2,3 milhões entre 60 e 79 anos, 149 mil contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou condição grave e 702,6 mil cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O lote contempla ainda restituições residuais de exercícios anteriores, ou seja, aqueles que acertaram as pendências com o leão. A restituição é depositada diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda.



Para conferir se está contemplado neste primeiro lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Lá, é possível encontrar as orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte também já pode retificar o documento.



Depósito

Nos casos em que o lote não é depositado na conta informada na declaração por algum motivo, como conta desativada, os valores ainda ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil (BB). Nesse caso, é possível reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB, por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Caso o contribuinte não resgate o valor da restituição no prazo de um ano, deverá pedir novamente o pagamento.

A partir deste ano, a declaração permite indicar a chave Pix do tipo CPF para receber a restituição. O CPF deve ser do titular da declaração. Outra opção é indicar diretamente a conta bancária, mas a lista é limitada às instituições que fazem parte da rede arrecadadora de receitas federais.



Os pagamentos da restituição do IRPF 2022 serão divididos em cinco lotes. Confira o calendário: 30 de junho (2º lote), 29 de julho (3º lote), 31 de agosto (4º lote) e 30 de setembro (5º lote).