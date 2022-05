Entre os consumidores de baixa renda, houve queda de 9,4 pontos na confiança - Reprodução Agência Brasil

Entre os consumidores de baixa renda, houve queda de 9,4 pontos na confiançaReprodução Agência Brasil

Publicado 25/05/2022 10:24

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 3,1 pontos de abril para maio deste ano, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (25). A queda veio depois da alta de 3,8 pontos de março para abril. Com isso, o indicador chegou a 75,5 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos.

Segundo a FGV, a queda de confiança do consumidor foi influenciada pela piora das expectativas dos consumidores brasileiros para os próximos meses. O Índice de Expectativas recuou 5,1 pontos e chegou a 81 pontos, principalmente devido às avaliações sobre a situação financeira da família nos próximos meses.



Já o Índice da Situação Atual, que avalia a confiança no presente, se manteve estável em 69,1 pontos.



Segundo a pesquisadora da FGV Viviane Seda Bittencourt, os resultados dos últimos meses mostram que a inflação e a dificuldade de obter emprego continuam impactando de forma negativa as famílias.

A análise por faixa de renda mostrou piora da confiança em todos os grupo de renda familiar, com exceção para os que recebem entre R$ 2.100,01 e 4.800,00 mensais, com alta de 1,5 ponto, para 70,3 pontos.

Entre consumidores mais pobres, com renda familiar de até R$ 2.100,00 mensais, houve um tombo de 9,4 pontos na confiança, para 66,8 pontos. A Sondagem do Consumidor coletou entrevistas entre os dias 1º e 21 de maio