Cartórios começam a emitir CNH nesta quarta-feiraDivulgação / Detran

Publicado 25/05/2022 10:00 | Atualizado 25/05/2022 10:36

Rio - O Detran.RJ e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro (Arpen-RJ) montaram uma parceria para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Agora, cartórios de registro civil também podem disponibilizar o documento. O atendimento ao público começa nesta quarta-feira (25), sem a necessidade de agendamento prévio e com a cobrança de uma taxa de conveniência no valor de R$ 44,30.

O público contará com os seguintes serviços: primeira e segunda via do documento, renovação, alteração de dados e de categoria da carteira, além da emissão de segunda via da carteira de identidade. Nesta primeira fase da parceria, os serviços estarão disponíveis em 16 cartórios nos bairros do Catete, Botafogo, Ilha do Governador, Centro, Barra, São Cristóvão e Santa Cruz, na capital, além dos municípios de Petrópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Maricá, Duque de Caxias e Nova Friburgo.

O serviço será ampliado em 20 dias, e 33 cartórios fluminenses estarão capacitados para a emissão da CNH. Até junho, a estimativa é que estejam sendo emitidas, pelos novos parceiros do Detran.RJ, cerca de 30 mil CNHs por mês.

De acordo com o Detran, o usuário não precisará marcar data para ser atendido, mas deve chegar ao posto com os seguintes documentos: carteira de identidade original, CPF e comprovante de residência. O Documento Único de Arrecadação (Duda) no valor de R$ 173,03 deverá ser pago previamente no Bradesco.



"O Detran.RJ quer facilitar, cada vez mais, a vida dos cidadãos fluminenses, seja em serviços digitais ou presenciais [...] com o respaldo da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, estamos possibilitando a emissão de CNHs em cartórios de registro civil, o que vai ampliar a capacidade de oferta, com a vantagem de não ser necessário agendar previamente o serviço", afirma o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

SERVIÇO



Cartórios participantes da 1ª fase:

Capital



1º Registro Civil de Pessoas Naturais – Ilha do Governador

Endereço: Praia da Olaria, nº 155 – Cocotá - Ilha do Governador

Tel: 21 3386-1504



1º Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital do Rio de Janeiro – Centro

Endereço: Rua da Assembleia, nº 10 - Sala 1506 – Centro – Rio de Janeiro

Tel: (21) 3386-1504



Ofício do 3º Registro Civil de Pessoas Naturais - Centro

Endereço: Avenida Graça Aranha, 416, Sala 601 a 607, Centro - Rio de Janeiro

Tel: (21) 2533-2033 (21) 2215-5109



4º Registro Civil de Pessoas Naturais - Catete

Endereço: Rua Correia Dutra, 75, 2º e 3º andares, Catete - Rio de Janeiro

Tel: (21) 2556-5113 (21) 2556-6917



Cartório do 5º Registro Civil de Pessoas Naturais - Botafogo

Rua São João Batista, 28 - Botafogo - Rio de Janeiro

Tel: 21 2522-1740



Ofício do 12º Registro Civil de Pessoas Naturais – Barra da Tijuca

Endereço: Avenida das Américas, 3939, bloco 1, loja T Bloco 1, Loja T, Barra da Tijuca

Rio de Janeiro

Tel: (21) 3495-1361 (21) 3576-1269



Ofício do 9º Registro Civil de Pessoas Naturais – São Cristóvão

Endereço: Rua São Cristóvão, 489, loja A, São Cristóvão - Rio de Janeiro

Tel: (21) 3295-0140 (21) 3295-0972



Ofício do 2º Registro Civil de Pessoas Naturais – Santa Cruz

Endereço: Rua do Prado nº 41 Sala 201, Santa Cruz - Rio de Janeiro

Tel: (21) 3563-2864

Baixada Fluminense e Região Metropolitana

Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais -1º Distrito 1ª Zona Judiciária – Niterói

Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 286, Sala 604 a 606, Centro - Niterói

Tel: (21) 2717-1764/ (21) 2622-2860/(21) 2613-6335



Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais - 1º Distrito 2ª Zona Judiciária – Niterói

Endereço: Rua Presidente Backer, 229-A, Salas 101 e 202 sala 201, Icaraí - Niterói

Tel: (21) 2610-8844



Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais 1º Distrito – 3ª Zona Judiciária - Niterói

Endereço: Rua da Conceição, 188, 1708 sala 1707 A e B, Centro - Niterói

Tel: (21) 2629-7727 (21) 2629-7727



Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais – 1º Distrito – 2ª Circunscrição – Nova Iguaçu

Endereço: Rua Dr. Frutuoso Rangel, 127, Centro - Nova Iguaçu

Tel: (21) 2765-3915/ (21) 98899-3916



Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais do 3º Distrito - Maricá

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto km 14,5, nº 5 – Inoã - Maricá

Tel: (21) 2636-3910 (21) 2636-4287



Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais do 3º Distrito – Duque de Caxias

Endereço: Avenida Automóvel Clube, 48, Lojas 121/122 - Santa Cruz da Serra – Duque de Caxias

Tel: (21) 2775-3962 (21) 2675-7002



Ofício do Registro de Pessoas Naturais – 6º Distrito – Nova Friburgo

Endereço: Rua José de Queiroz, nº 85 – lojas 6, 7 e 8, Conselheiro Paulino - Nova Friburgo

Tel: (22) 2527-1955/(22) 2527-1955



Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais – 1º Distrito – 1ª Circunscrição - Petrópolis

Endereço: Avenida Koeller, 43 - Centro - Petrópolis

Tel: (24) 2245-6164 (24) 2245-8038



Os dias e horários de funcionamento para emissão da CNH variam de acordo com cada cartório. O usuário deve ligar antes para se informar.