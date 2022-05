Agentes da PF se manifestam no Galeão contra descumprimento de promessas de Bolsonaro de valorizar categoria - Reprodução

Publicado 25/05/2022 20:29

Rio - Policiais e funcionários de todos os cargos da Polícia Federal (PF) se manifestaram no fim da tarde desta quarta-feira (26) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. O grupo protestou contra o descumprimento das promessas do presidente Jair Bolsonaro (PL) de valorizar a instituição.



Com uma faixa escrita: “Bolsonaro, honre sua palavra. Quem enfraquece a PF, fortalece a corrupção!”, a categoria pediu a reestruturação de carreira na PF. A medida criaria mais níveis na trajetória profissional dos agentes e aumentaria os salários, que não tiveram reajustes para acompanhar a inflação.



Além disso, o grupo reclama de não receber FGTS, adicional de periculosidade, adicional noturno, auxílio moradia, auxílio fardamento e hora extra. Os profissionais também sofrem um desconto de 41% no Imposto de Renda da Previdência.



Segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado do RJ (ADPF/RJ), os policiais federais foram prejudicados pela reforma da previdência, principalmente quanto às regras de pensão por morte.



Ao longo do governo, Bolsonaro prometeu valorizar os policiais e aumentar seus salários, o que gerou uma expectativa de reajuste na faixa entre 16% e 20%. O Congresso chegou a aprovar em dezembro de 2021 um orçamento de R$ 1,7 bilhões para esse fim, mas, em abril, o ministro da Economia Paulo Guedes anunciou um reajuste de 5% para todo o funcionalismo público.



"Faltava só uma medida provisória, mas ele começou a falar que não teria dinheiro, culpou outros funcionários. Isso é uma política econômica”, afirmou Dario Cruz, delegado da PF e diretor de comunicação do SINDPF/RJ. “Só tivemos prejuízo nesse governo”, completou.



O ato desta quarta-feira foi parte de uma ação conjunta de todas as unidades da PF do país para conscientizar a população e a classe política, que utiliza o aeroporto, para valorizar a instituição.



“O saldo foi muito positivo, porque a gente está tentando conscientizar a população da importância de valorizar a PF, não é só valorizar bem material. Se você não valoriza, você corrói a instituição”, afirmou Dario.



Ao todo, cerca de 100 agentes participaram do ato.

