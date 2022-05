Portal disponibiliza cursos sobre educação financeira - Pixabay

Publicado 25/05/2022 14:59 | Atualizado 25/05/2022 15:01

O portal "O Especialista", do Banco Safra, lançou diversos cursos gratuitos sobre educação financeira e investimentos. Todo o material foi conduzido por especialistas da entidade e podem ser assistidos no horário desejado por quem acessa a página.



As opções de aulas vão desde os primeiros passos na economia e nos negócios até conteúdos com maior profundidade como investimentos em fundos imobiliários, nos mercados de ações e de criptoativos, por exemplo. Para ter acesso aos materiais, basta acessar o site e O Especialista, na área de cursos.



No portal também é possível encontrar informações sobre o mercado financeiro, negócios, tecnologia e outros temas de economia, acompanhados de análises para auxiliar nas decisões dos investidores.