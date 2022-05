Consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site do gov.br/meuinss - Divulgação

Publicado 25/05/2022 12:30

Rio - A segunda parcela do 13° salário para aposentados e pensionistas está disponível nesta quarta-feira, 25 segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, os segurados que ganham acima do piso nacional terão acesso ao pagamento a partir do dia 1° de junho. Confira o calendário.De acordo com informações do órgão, mais de 31 milhões de segurados já receberam a primeira parcela.O cronograma de pagamento será baseado no Número de Identificação Social (NIS), começando pelo 1 até o final do NIS 0, para quem ganha até um salário mínimo. Aqueles que ganham acima de um salário, o pagamento será entre o dia 1° e 7 de junho.A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site do gov.br/meuinss Segurados que recebem o décimo por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela do 13°, calculada de acordo com a duração do benefício. Já quem recebe benefícios assistenciais como Auxílio Brasil, não têm direito ao décimo terceiro salário.O pagamento do 13° para aposentados e pensionistas do INSS é liberado tradicionalmente nos meses de agosto e novembro, todavia esta é a terceira vez consecutiva que o Governo Federal antecipa a liberação do benefício. Em 2020, o pagamento aconteceu entre os meses de abril e maio, em 2021, nos meses de maio e junho por conta da pandemia de covid-19.