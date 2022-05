Serão mil vagas ara diversos cursos da entidade - Divulgação/Marcelo Horn

Serão mil vagas ara diversos cursos da entidadeDivulgação/Marcelo Horn

Publicado 25/05/2022 15:30

Rio - Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) está inscrições abertas para o vestibular solidário até o próximo dia 26. A iniciativa distribui bolsas de estudos para alunos que possuem uma renda de até 1,5 salários mínimos (R$ 1.818,00) por membro familiar. As provas serão realizadas no dia 12 de junho.

Desde 2017, quando o projeto teve início, já foram disponibilizadas mais de 5 mil bolsas integrais para diversos cursos da entidade. Nesta edição, mil vagas serão disponibilizadas. Na última prova, foram 8 mil inscritos e quase mil matriculados. Para a realização do projeto, alunos e funcionários se voluntariam para trabalhar no dia do vestibular.



A novidade da última edição foi o curso de Odontologia, desta vez a universidade oferecerá, também, bolsas integrais para as unidades de Bangu e Bonsucesso para o curso de Medicina Veterinária. "Nossa principal preocupação é o nosso aluno e não medimos esforços para fazer a diferença na vida das pessoas e promover a mobilidade social", destaca Arapuan Motta Netto, reitor da Unisuam.



Para participar, os interessados devem se enquadrar no perfil solidário e fazer a inscrição no site: www.unisuam.edu.br, e comparecer à prova no dia e hora indicados. Se aprovado e classificado, é necessária a apresentação de toda a documentação informada para a matrícula. Todas as informações estão no site da universidade.