Governo aumenta subsídio para financiamento de imóvel próprio pelo programa Casa Verde Amarela - Adalberto Marques/Integração Nacional

Publicado 26/05/2022 15:42

Brasília - O governo federal anunciou nesta quinta-feira (26) que aumentará o valor do subsídio para famílias de baixa renda financiarem imóveis por meio do Programa Casa Verde Amarela. A medida passará a valer no início de junho e será válida até 31 de dezembro deste ano.

O acréscimo será de 12,5% a 21,4%, variando conforme a região, renda familiar e o tamanho da população do município. Uma família de São Paulo (SP) com renda mensal média bruta de R$ 1,8 mil, por exemplo, terá o subsídio médio ajustado de R$ 38,1 mil para R$ 42,9 mil. Já para uma família de João Pessoa (PB) com renda mensal média bruta de R$ 1,8 mil, o subsídio médio passará de R$ 29,9 mil para R$ 34 mil.

A Caixa Econômica Federal implementará a alteração assim que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) publicar a instrução normativa. A medida não modificará o orçamento de descontos aprovado pelo Conselho Curador do FGTS, que corresponde a R$ 8,5 bilhões em 2022.

Nos primeiros quatro meses deste ano, cerca de 100 mil unidades habitacionais foram contratadas por pessoas físicas. Com o aumento do subsídio, a meta é chegar a 400 mil até o fim de 2022. Segundo o governo, os resultados da medida devem ser percebidos entre maio e agosto deste ano.

Mais medidas em estudo

Nesta quarta-feira (25), o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, se reuniu com representantes do setor de construção civil para anunciar o aumento da curva de subsídio dos imóveis e apresentar outros projetos em estudo, que serão avaliados pelo Conselho Curador do FGTS.

Dentre as medidas, o governo pretende ampliar o limite do grupo 2, de atuais R$ 4 mil para R$ 4,4 mil, e do grupo 3, de R$ 7 mil para R$ 7,7 mil, além de estabelecer carência de seis meses para o início do pagamento do financiamento imobiliário e ampliar o prazo de financiamento do FGTS de 30 para 35 anos.