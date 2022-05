Prazo vai até 31 de maio, e governo espera receber 34,1 milhões de declarações do IR 2022 - Marcelo Camargo - Agência Brasil

A Receita Federal registrou o melhor desempenho arrecadatório desde o início da série histórica, em 1995, tanto para o mês de abril quanto para os primeiros quatro meses do ano. O recorde se deu devido ao crescimento das arrecadações obtidas por meio de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).

De acordo com a análise de arrecadação divulgada nesta quinta-feira (26) pelo Ministério da Economia, a arrecadação total do órgão em abril de 2022 ficou acima de R$ 195 bilhões, "registrando acréscimo real (IPCA) de 10,94% em relação a abril de 2021."



No quadrimestre acumulado (de janeiro a abril de 2022), a arrecadação alcançou o valor de R$ 743,2 bilhões, o que representa um acréscimo de 11,05% pelo IPCA. "O acréscimo observado no período pode ser explicado, principalmente, pelo crescimento dos recolhimentos, principalmente de IRPJ e CSLL."

Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, os principais fatores macroeconômicos que influenciaram os resultados de abril, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, foram a produção industrial "na qual tivemos redução na ordem de 2,48%; a venda de bens, que teve desempenho positivo de 4,5% em relação ao ano anterior; e a venda de serviços, que ficou na casa de 11,4%".

Faltando cinco dias para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda cerca de 7,1 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022. O prazo para enviar o documento sem multa termina em 31 de maio.