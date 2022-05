Caixa amplia prazo para saque calamidade do FGTS para moradores de Aperibé, no interior do Rio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/05/2022 16:44

Rio - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (27) que irá ampliar o prazo do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os moradores do município de Aperibé, no interior do Rio de Janeiro. Com isso, os trabalhadores da cidade terão até o dia 6 de julho para enviar a documentação necessária.



Para conseguir realizar o saque no período extra, o interessado precisa solicitar o benefício na opção Menu Saques do aplicativo FGTS, que é gratuito e está disponível para Android e IOS. Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.



O trabalhador que não tem saldo positivo na conta do FGTS e que já realizou saques pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses não poderá solicitar o benefício. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00.

Solicitação do FGTS

O trabalhador que tiver direito ao benefício deverá baixar o aplicativo FGTS, inserir as informações de cadastro, ir na opção “meus saques” e selecionar “outras situações de saque”. Depois é preciso clicar em “calamidade pública" e acessar a cidade.

Após esse procedimento, será preciso enviar foto da seguinte documentação: carteira de identidade (RG), comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até quatro meses (120 dias) antes da decretação de calamidade pública e certidão de casamento ou escritura pública de união estável (apenas para aqueles que são casados). Quem preferir pode apresentar a carteira de motorista ou o passaporte no lugar do RG.

Com as fotos do documento enviadas, é preciso selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa ou outro banco e enviar a solicitação.

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.