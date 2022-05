Desaceleração reflete principalmente o menor avanço dos preços dos combustíveis, aponta FGV - Arquivo

Desaceleração reflete principalmente o menor avanço dos preços dos combustíveis, aponta FGVArquivo

Publicado 30/05/2022 10:45

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de 0,52% em maio deste ano. A taxa ficou abaixo das observadas no mês anterior (1,41%) e em maio de 2021 (4,10%).

A queda da taxa de abril para maio foi puxada pelos preços no atacado e no varejo. Além disso, a desaceleração no índice tanto ao produtor quanto ao consumidor mostrou alívio devido aos combustíveis, informou nesta segunda-feira (30) a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede o atacado, caiu de 1,45% em abril para 0,45% em maio. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, passou de 1,53% em abril para 0,35% em maio.

Com o resultado, o IGP-M acumula taxas de inflação de 7,54% no ano e de 10,72% em 12 meses. Em maio de 2021, acumulava alta de 37,04% em 12 meses.



O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.