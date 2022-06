Confira as melhores promoções e presentes para o Dia dos Namorados - Freepik

Confira as melhores promoções e presentes para o Dia dos NamoradosFreepik

Publicado 09/06/2022 14:31 | Atualizado 09/06/2022 14:33

Rio de Janeiro - O comércio se prepara para mais uma oportunidade de ampliar as vendas com a chegada do Dia dos Namorados. De acordo com uma pesquisa da empresa NielsenIQ, o valor gasto pelos brasileiros nesta data será de, em média, R$ 481. Para atender a demanda, lojas, shoppings e hotéis oferecem descontos, cupons promocionais, roletas da sorte, brindes e até apresentações musicais de graça.

Churrasqueto Lareira Original

Na véspera do Dia dos Namorados, 11 de junho, a churrascaria Churrasqueto Lareira Original vai oferecer o tomahawk, prato que consiste em um corte com cerca de 1kg de assado na brasa, servido com arroz, brócolis e aipim noisette, acompanhado de molho à campanha da casa. A receita sai por R$ 217. Para tornar a refeição dos casais mais especial, o estabelecimento terá show do saxofonista, compositor e produtor musical Beto Saroldi.

Peixoto Sushi

No dia 12, o restaurante Peixoto Sushi, no Leblon, oferecerá o combinado True Love, que contém os sashimis barriga salmão, atum, peixe branco e haddock, além dos sushis vieira, camarão, atum, ovas e salmão. O prato leva ainda especiais Peixoto, uramakis phila, temakis e sakemakis, totalizando 42 peças. Para acompanhar, o combinado True Love também contém ceviche de peixe branco e pudim de chocolate com morango. Tudo isso por R$ 299,90.



Os casais que comprarem pelo delivery ou consumirem no restaurante ganharão uma garrafa de espumante Barão de Barros Brut. Já aqueles que optarem por pedir o combinado escolhido pelo chef (38 peças, sem entrada e sem sobremesa, por R$ 199,90), receberão dose dupla do drink Love Passion.

Grâu Artesanal

A Grâu Artesanal preparou uma cesta com pão da casa (pão rústico, feito com farinha moída na pedra), um espumante Casa Valduga 375 ml, duas taças em acrílico vermelho, um pote de geleia de morango 40g da Pierre Jolie, um pote de manteiga com flor de sal 40g, frios (pastrami e queijo), quatro macarons (de frutas vermelhas, maracujá e chocolate com capim limão), dois éclair de brioche de frutas vermelhas e um mini buquê de flores desidratadas por R$ 225.

As cestas podem ser encomendadas até quinta-feira (9) para retirada na loja. Os casais que preferirem consumir no estabelecimento físico no sábado (11) ou no domingo (12) também deverão fazer a reserva e encomenda até quinta-feira (9).

Lecadô

Para o Dia dos Namorados, o Lecadô lançou uma caixinha com 4 doces, que são escolhidos pelo cliente. O preço varia de acordo com a escolha dos itens. Uma das sugestões da loja para dividir com a pessoa amada é caixinha com dois brigadeiros e dois beijinhos, R$ 23,50. Além dessa, também é possível montar o produto com brigadeiro, fondant de nozes (camafeu), fondant de uva e fondant de gema, por R$ 25,50.

Além dos docinhos, o Lecadô oferece a torta Baby Namorados, que tem massa de chocolate, recheio de chantilly e morangos, e cobertura de mousse de chocolate. No topo, a receita conta com corações de chocolate ao leite e morangos. O produto custa R$ 79,90.

Torta Baby Namorados, por R$ 79,90 Divulgação

Todas as opções de receitas oferecidas pelo Lecadô podem ser encontradas nas suas 43 unidades no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Petrópolis e Cabo Frio, e pela central de vendas, telefone (21) 3900-7228 e WhatsApp (21) 96014-4111. A loja aceita encomendas.

Marisa

A Marisa aproveitou a data para lançar sua coleção do Dia dos Namorados, com lingeries, conjuntos, croppeds e acessórios. Entre alguns dos produtos estão: cropped xadrez, por R$ 39,90; macacão, por R$ 119,95; sutiã plus size, por R$ 89,95; e calcinha preta, por R$ 29,99.

Natura

Até o dia 12, a Natura oferecerá kits de cosméticos femininos e masculinos com preços promocionais para os clientes presentearem a pessoa amada. Entre as opções de produtos estão o presente Natura Essencial para homens (um shampoo de cabelo e corpo, 300 ml + um deo parfum masculino, 100 ml + um desodorante hidratante corporal, 100 ml + uma caixa especial presenteável), por R$ 174,90; e o presente Natura Homem Essence (um deo parfum Natura Homem Essence 100 ml + um desodorante corporal Natura Homem Essence Masculino 100 ml + um sabonete liquido Natura Homem Essence 100 ml + uma sacola de presentes PP), por R$ 154,90.

Para as mulheres, as opções são presente Natura Luna Intenso (um deo parfum feminino, 50ml + uma caixa com dois sabonetes em barra puro vegetal cremosos, 90g + uma sacola de presente P), R$ 139,90; presente Natura Todo Dia framboesa e pimenta vermelha (um creme desodorante nutritivo para o corpo, 200 ml + um creme nutritivo para as mãos, 50 ml + uma caixa de sabonetes em barra puro vegetal, duas unidades de 90 g cada + uma sacola de presente PP), por R$ 49,90.

Rio Sul



O Shopping Rio Sul vai premiar cinco casais com um fim de semana inteiro em um hotel cinco estrelas na Zona Sul do Rio. Durante a campanha Amor #AoSeuLado, que vai até o dia 12, as pessoas que consumirem R$ 400 nas lojas participantes poderão concorrer à experiência.



Além disso, o valor de R$ 400 em compras também dá direito à roleta premiada, que tem oito opções de prêmio. Entre eles estão uma sessão de shiatsu no Budha Spa; um ticket de R$ 200 do Abbraccio, tickets de cinema na sala Kinoplex Platinum; Kit sabonete e creme de mãos L´Occitane au Brésil; barra de chocolate da Milklândia; Vinho especial da Grand Cru; Cruje de Caramelo com Flor de Sal da Cacau Noir e Cookie do Mr. Cheney.



Para participar das ações promocionais, os clientes deverão cadastrar as notas fiscais no aplicativo do Rio Sul.



No Espaço Rio Sul, localizado no 1° piso do shopping, os casais poderão desfrutar de uma degustação de vinhos da Grand Cru gratuitamente. Para ter direito à degustação, os clientes precisam baixar o cupom no Clube Desconteria, no aplicativo do Rio Sul. A promoção é limitada a um cupom por CPF durante todo o período da campanha.



Todas as regras para as ações promocionais podem ser conferidas no aplicativo do shopping ou no site O Shopping Rio Sul vai premiar cinco casais com um fim de semana inteiro em um hotel cinco estrelas na Zona Sul do Rio. Durante a campanha Amor #AoSeuLado, que vai até o dia 12, as pessoas que consumirem R$ 400 nas lojas participantes poderão concorrer à experiência.Além disso, o valor de R$ 400 em compras também dá direito à roleta premiada, que tem oito opções de prêmio. Entre eles estão uma sessão de shiatsu no Budha Spa; um ticket de R$ 200 do Abbraccio, tickets de cinema na sala Kinoplex Platinum; Kit sabonete e creme de mãos L´Occitane au Brésil; barra de chocolate da Milklândia; Vinho especial da Grand Cru; Cruje de Caramelo com Flor de Sal da Cacau Noir e Cookie do Mr. Cheney.Para participar das ações promocionais, os clientes deverão cadastrar as notas fiscais no aplicativo do Rio Sul.No Espaço Rio Sul, localizado no 1° piso do shopping, os casais poderão desfrutar de uma degustação de vinhos da Grand Cru gratuitamente. Para ter direito à degustação, os clientes precisam baixar o cupom no Clube Desconteria, no aplicativo do Rio Sul. A promoção é limitada a um cupom por CPF durante todo o período da campanha.Todas as regras para as ações promocionais podem ser conferidas no aplicativo do shopping ou no site www.riosul.com.br

Metropolitano Barra

Nos dias 11 e 12, o Shopping Metropolitano Barra vai investir no clima de romance, com um cenário que reproduz o deserto do Marrocos, um grupo de dança marroquina e uma taróloga. Além disso, os casais poderão se presentear com caricaturas feitas por um artista e mandar mensagens apaixonadas no correio do amor. Na praça de alimentação, os clientes poderão aproveitar a iluminação à luz de velas, com um repertório romântico de um DJ e drinks temáticos feitos por um mixologista.

Entre as opções de presente do shopping estão o pacote de depilação da Dermopride, que oferece oito sessões de laser para melasma + duas sessões de skinbooster, por 12 vezes de R$ 157,50. Outro pacote é o de dez sessões de depilação de perna completa + dez sessões de axila + dez sessões de busto, por 12 vezes de R$ 197. O agendamento pode ser feito pelo telefone (21) 97222-0460.

Outra opção são os óculos da Chilli Beans. O modelo de clipon referência custa R$ 429,98; enquanto a opção quadrada masculina sai por R$ 279,98, e o modelo hexágono unisex, por R$ 279,98.

fotogaleria

A loja dará um jogo do amor e um porta-retratopara os clientes que comprarem dois modelos de óculos.

Carioca Shopping



No Carioca Shopping, o cliente que gastar R$ 300 em compras poderá trocar suas notas fiscais por uma garrafa do vinho Tarichú, vindo do Chile e inédito no Brasil. Ao participar da promoção, o consumidor pode escolher entre três opções da marca: Tarichú Cabernet Souvignon, Tarichú Carmenere e Tarichú Souvignon Blanc. A troca é limitada a um brinde por CPF e é válida enquanto durar o estoque.



Para participar da promoção, os clientes deverão apresentar as notas fiscais das compras realizadas no shopping no posto de trocas localizado no 2º piso, próximo à Renner. O regulamento completo da promoção está disponível em No Carioca Shopping, o cliente que gastar R$ 300 em compras poderá trocar suas notas fiscais por uma garrafa do vinho Tarichú, vindo do Chile e inédito no Brasil. Ao participar da promoção, o consumidor pode escolher entre três opções da marca: Tarichú Cabernet Souvignon, Tarichú Carmenere e Tarichú Souvignon Blanc. A troca é limitada a um brinde por CPF e é válida enquanto durar o estoque.Para participar da promoção, os clientes deverão apresentar as notas fiscais das compras realizadas no shopping no posto de trocas localizado no 2º piso, próximo à Renner. O regulamento completo da promoção está disponível em https://cariocashopping.com.br/

Bangu Shopping



No Bangu Shopping, os clientes que gastarem R$ 300 em compras nas lojas participantes poderão trocar os cupons fiscais por um espumante exclusivo Santiago Brut Rosé. A promoção é válida para as compras realizadas e cadastradas durante o período de 26 de maio a 12 de junho ou enquanto durar o estoque. A promoção é limitada a um cupom por CPF.



Para trocar as notas fiscais, os consumidores precisam comparecer ao lounge do estabelecimento, localizado no 1° piso, próximo à portaria principal (P4). As promotoras estarão à disposição para auxiliar os clientes de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.



O regulamento completo da promoção está disponível no site: No Bangu Shopping, os clientes que gastarem R$ 300 em compras nas lojas participantes poderão trocar os cupons fiscais por um espumante exclusivo Santiago Brut Rosé. A promoção é válida para as compras realizadas e cadastradas durante o período de 26 de maio a 12 de junho ou enquanto durar o estoque. A promoção é limitada a um cupom por CPF.Para trocar as notas fiscais, os consumidores precisam comparecer ao lounge do estabelecimento, localizado no 1° piso, próximo à portaria principal (P4). As promotoras estarão à disposição para auxiliar os clientes de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.O regulamento completo da promoção está disponível no site: https://bangushopping.com/promocoes/

Entre as sugestões de presentes à venda no Bangu Shopping estão a bolsa de couro com detalhe em camurção, por R$ 369,90, e a flatform nó tiras Puff, por R$ 189,90, ambas na Via Mia; jardineira feminina festa das bananas, por R$ 239,90, e o vestido Midi Atlantis, por R$ 269,00, ambos na Peahi.

Caxias Shopping

O Caxias Shopping vai proporcionar algumas experiências românticas no estabelecimento. Entre os dias 1º a 12 de junho, os clientes que consumirem R$ 150 em compras nas lojas físicas ou no site do Caxias Shopping ganharão um número da sorte para concorrer a combos. Os casais sorteados vão ganhar um ano de jantar no Outback, um ano de cinema com pipoca, um ano de estacionamento grátis e um vale compras de R$ 500 no site do shopping. Os sorteados poderão utilizar seus benefícios uma vez ao mês, por 12 meses, a partir de julho de 2022.

Para concorrer, os clientes devem realizar seus cadastros pessoais e das notas fiscais pelo site do shopping ou nos totens de autoatendimento, localizados em frente à CVC e Riachuelo. O sorteio será realizado no dia 15, pela extração da Loteria Federal. O regulamento completo e o certificado de autorização da promoção estão disponíveis em www.caxiasshopping.com.br

Entre as sugestões de presentes à venda no Caxias Shopping estão a loção hidratante ameixa, por R$ 46,90, e o sabonete líquido esfoliante Boa Noite Cuide-se Bem, por R$ 42,90, ambos no O Boticário; calça feminina, por R$ 49,90, na Battoons; kit de taças de Gin, por R$ 39,99, na Blessed Livraria; e a caixa artesanal Delícias de Amor 175g, por R$ 47,90, na Cacau Show.

fotogaleria

Barra Shopping e New York City Center

No complexo Barra Shopping e New York City Center, os clientes que realizarem R$ 500 em compras e cadastrarem as notas fiscais no aplicativo Multi ganharão um número da sorte para concorrer a dois carros 0km Toyotta Cross XRE. Os clientes da ação também terão direito a uma caixa de chocolate Lindt Lindor 200g de um dois sabores disponíveis: ao leite ou sortido.



Cada participante poderá retirar até dois brindes por CPF, considerando o valor de R$500 em notas fiscais por item. Clientes MultiVocê Gold, programa de relacionamento do BarraShopping, podem resgatar até quatro brindes por CPF, também considerando o valor de R$ 500 por unidade. Esses consumidores terão direito a números da sorte em dobro. A promoção é válida entre os dias 1° e 12 de junho, mas os brindes podem esgotar antes do prazo. Os sorteios serão realizados nos dias 8 e 15 de junho, pela Loteria Federal, e a troca poderá ser realizada na expansão, nível Lagoa e no piso L2 do New York City Center.

Park Jacarepaguá

No Park Jacarepaguá, os clientes que gastarem R$ 350 em compras nas lojas participantes ganharão um número da sorte para trocar por um brinde. Entre as opções de produtos que os consumidores poderão levar estão: uma caixa de som Xtrax pocket azul, um carregador portátil compacto Xtrax 5000Mah branco, um fone de ouvido Xtrax Groove azul ou um kit viagem Xtrax.



No geral, os clientes têm direito a um brinde por CPF, mas os clientes MultiVocê têm direito a quatro números da sorte. Já os MultiVocê Gold poderão retirar dois brindes por CPF.



Para participar, os consumidores precisam cadastrar as notas fiscais no aplicativo Multi. A troca acontece até o dia 8 ou enquanto durarem os estoques dos brindes. O sorteio será realizado no dia 15 de junho, pela Loteria Federal.

Village Mall

No VillageMall, quem juntar R$ 700 em compras e registrar as notas fiscais no aplicativo Multi poderão ganhar uma caixa de chocolates Isabela Aakkari. A troca pode ser feita no Lounge MultiVocê, no piso L3. Os brindes são limitados a duas trocas por CPF ou três para clientes MultiVocê Gold. A ação é válida entre os dias 1° e 12 de junho ou enquanto durar o estoque.

Américas Shopping



O Américas Shopping presenteará até quatro clientes com um fim de semana com tudo pago no hotel CDesign. Para participar da promoção,o cliente precisa juntar no mínimo R$ 250 em notas fiscais das lojas participantes até o dia 12 e trocar por números da sorte.



O espaço para trocas por cupons fica no 1º piso, ao lado da L’Occitane. O regulamento completo está no site www.americasshopping.com.br. A estadia no hotel CDesign inclui café da manhã, almoço e jantar, bebidas não alcoólicas e massagem de 30 minutos no SPA do hotel. Além disso, o quarto do hotel será decorado para criar um clima romântico.



Os casais também poderão aproveitar o estabelecimento para escolher o presente da pessoa amada. Entre as opções estão: kit de taças de Gin por R$ 49,90, na Livraria Leitura do Américas Shopping, porta-retrato para duas fotos por R$ 79,90, na Imaginarium do Américas Shopping, e Aparelho de fondue por R$ 299,90, na Imaginarium do Américas Shopping.

Fashion Mall

O Fashion Mall, em São Conrado, pagará uma estadia de quatro dias no Taman Búzios Hotel, no município de Búzios, Região dos Lagos, para um casal. Os clientes também terão direito a café da manhã. Para participar da promoção, os consumidores precisam gastar R$ 500 em lojas participantes para ganhar um cupom que dá direito ao sorteio. Não há limite de cupons por CPF, assim, se um cliente consumir R$ 1 mil em lojas participantes, por exemplo, ganhará dois cupons.



A campanha é válida para compras realizadas no período de 1º a 12 de junho de 2022. O sorteio será realizado no dia 13, às 14h, no Fashion Prime, e o contemplado anunciado no site e redes sociais do empreendimento. O regulamento completo está disponível no site http://fashionmall.com.br/.



Entre as opções de produtos estão: kit com óleo vegetal de macadâmia 50ml e blend afrodisíaco de 11 óleos essenciais Love Woman 10ml por R$ 284, na Essencial Organics do Fashion Mall, sandália feminina por R$189,90, na Mr. Cat do Fashion Mall, sapatênis masculino por R$ 259,90, na Mr. Cat do Fashion Mall.

Jardim Guadalupe

Os clientes que forem ao Jardim Guadalupe poderão encontrar entre as opções de presentes camiseta O.U.Z, por R$ 130, na AV Multimarcas; camisa Vasco oficial, por R$ 290, no Gigante da Colina; tablete de chocolate “Te amo chocolate”, por R$ 11,90, e bombom de cereja ao licor e trufa, por R$ 39,90 ambos na Cacau Show.

West Shopping

O West Shopping promoverá a campanha “Amor, aumenta o som!”, que sorteará caixas de som JBL Boombox 2 para os clientes que gastarem R$ 250 em lojas participantes entre os dias 1° e 12 de junho. Para participar da promoção, o cliente deverá trocar suas notas fiscais por um número da sorte para concorrer a uma das dez caixas de som. O regulamento pode ser consultado em www.westshopping.com.br/.

O cadastro na promoção será realizado por meio do totem de autoatendimento na Central de Trocas, no 2º piso do empreendimento. Não há limitação de números da sorte por CPF. De sexta-feira a domingo, cada R$ 250 em compras dará direito a números da sorte em dobro. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal no dia 15 de junho e os contemplados serão anunciados nas redes sociais do shopping.

Também na Central de Trocas será possível aproveitar a experiência proporcionada pela Spin 360º, uma plataforma giratória com uma câmera automatizada, que permite produzir vídeos em um ângulo de 360°, em slow motion, em uma cenografia temática e com trilha sonora. Para participar, basta apresentar no cupons fiscais com valores a partir de R$ 50 no local e levar para casa de recordação as imagens, disponibilizadas através de um QR Code. A instalação ficará aberta ao público 9 a 12 de junho.

Entre as opções de presentes do West Shopping estão: bolsa com alça tiracolo, por R$ 99,95, na Marisa; quadros decorativos com frases de amor, por R$ 15,90, na Paper Park; e kit Egeo com perfume, hidratante e nécessaire, por R$ 172,90, no O Boticário.

São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping terá uma programação para os casais e para os solteiros. Entre os dias 10 e 12 de junho, os clientes participarão de uma programação musical gratuita na praça de alimentação. Na sexta-feira (10), às 18h, os clientes acompanharão o Baile Charme - Edição Especial do Dia dos Namorados. A festa vai relembrar os antigos bailes das noites dançantes do Rio de Janeiro, com o melhor da black music.

No sábado (11), às 16h, o shopping promove o Baile Dançante da Helô para casais da terceira idade. A festa contará com a presença de uma banda ao vivo e uma equipe de dançarinos, que vai ensinar passos de dança. Já no domingo (12), a parir das 16h, a atração será o show ao vivo do grupo Sigilo e Prazer. A apresentação vai destacar clássicos do pagode e novos hits, com muita sofrência e romance.

Norte Shopping

fotogaleria O Norte Shopping vai sortear seis viagens para os clientes que cadastrarem notas de qualquer valor no aplicativo do estabelecimento até o dia 19. Clientes 1 estrela concorrem com um cupom; 2 estrelas com cinco cupons e 3 estrelas com dez cupons. Quem fizer compras com valor acima de R$ 250 pelo serviço de assistente de compras do WhatsApp (21 96866-5978), ganhará uma minigarrafa do espumante Chandon. A ação é válida de 3 a 12 junho ou enquanto durarem os estoques.

Entre as opções de presente do estabelecimento estão carteira Monte Carlo feminina média em couro vermelho, por R$ 450, na Monte Carlo; combo Oxer com calça + jaqueta de plush, por R$ 199,99, na Centauro; e Relógio Technos, por R$ 719, na Viseu.

Shopping Tijuca

Os clientes do Shopping Tijuca vão concorrer a cinco vales-viagens. Clientes categoria 1 estrela terão um cupom para concorrer, categoria 2 estrelas cinco cupons e categoria 3 estrelas dez cupons. Na assistente de compras do Shopping Tijuca (21 99184-3702), o consumo realizado entre os dias 4 e 12 com o valor superior a R$ 250 dá direito a um vinho Mancura Etnia Cabernet Sauvignon 2021 ou Mancura Etnia Sauvignon Blanc 2021. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Entre as opções de presente estão sandália rasteira marrom flat slim, por R$ 149,90, na Arezzo; dua viagem banho e fragrância flor de carambola, por R$ 62,80, na Loccitane au Bresil; e Outlander: A viajante do tempo, por R$ 89,90, na livraria Leitura.

Shopping Plaza Niterói

O Shopping Plaza Niterói também vai sortear cinco viagens para os clientes que cadastrarem as notas fiscais de compras feitas no estabelecimento no seu aplicativo até o dia 19. Clientes da categoria 1 concorrem com um cupom; duas estrelas, com dois cupons; e quem é da categoria 3 triplica, com 3 cupons. Além da viagem, o Plaza oferece a cápsula do amor, onde clientes que cadastrarem notas que somam R$ 300 em compras poderão, com os olhos vendados, resgatar um dos brindes disponíveis. Os itens vão desde ingressos de cinema a pratos no restaurante Abbraccio.

Entre as opções de presentes do Plaza Niterói estão: óculos feminino Ray-Ban, modelo 3546, cor marrom, por R$ 949, na Ray-Ban; mountain bike, rodas aro 29”, quadro de alumínio, oito marchas, cor verde água, por R$ 2.999,99, na Decathlon; e kit perfume feminino Irresistible Givenchy + hidratante corporal, por R$ 529, na Sephora.

Pátio Alcântara

Até o dia 11, o cliente do Pátio Alcântara que juntar R$ 150 em notas fiscais em lojas participantes poderá girar a roleta da sorte e concorrer a vários brindes, como vales de depilação a laser e maquiagem. Para participar, o consumidor deve apresentar as notas fiscais das compras no posto de trocas da promoção, localizado no 2º piso. A troca é limitada a um brinde por CPF e será valida enquanto durar o estoque.

Além da promoção, o shopping terá uma programação musical. Na quinta-feira (9), o centro comercial recebe o Baile dos Namorados, com Dona Helô Reis. O evento é destinado para casais e solteiros, de todas as idades. A festa contará com a presença de uma banda ao vivo e uma equipe de dançarinos. Durante o evento, serão sorteados diversos brindes para os participantes.



Na sexta-feira (10), das 14h às 19h, o shopping vai disponibilizar uma plataforma de Giro 360° para os casais registrarem seu amor em vídeos. Às 18h, também terá uma apresentação ao vivo do cantor Roberto Veríssimo, na praça de alimentação. No sábado (11), às 18h, o shopping recebe apresentação ao vivo do grupo de pagode Takada Certa, com repertório retrô.

Recreio Shopping



No Recreio Shopping, os clientes que consumirem mais de R$ 200 em lojas participantes até o dia 12 vão ganhar um par de chaveiros no formato de coração, além de um cupom para concorrer a dois sorteios de uma scooter elétrica. Aqueles que doarem 1 kg de alimento não perecível, terão direito a um número da sorte extra.



O sorteio, que presenteará duas pessoas, será realizado no dia 15, com apuração no dia 17, pela Loteria Federal. Os dois ganhadores serão contemplados com uma scooter para cada. O lounge para a troca do brinde fica no 1º piso, no acesso principal. A promoção permite apenas um cadastro por CPF em cada ação. Confira o regulamento completo no site https://recreioshopping.com.br/.



Além do sorteio, os casais poderão aproveitar um show romântico na Praça de Alimentação, no dia 12, das 19h às 21h. A apresentação terá músicas nacionais e internacionais.



Entre as opções de presente do estabelecimento estão uma camisa Oxford verde militar, por R$ 289,00, na Aviator; e um hidratante Lily, por R$ 93,90, na O Boticário.

Shopping Grande Rio



No Shopping Grande Rio, os clientes que juntarem R$ 300 em notas fiscais das lojas participantes, ganharão um coração de chocolate ao leite da marca Kopenhagen. Para retirar o brinde, os consumidores devem cadastrar suas notas fiscais no site do empreendimento, até o dia 13 de junho ou enquanto durar o estoque. Ao longo do período da promoção, promotoras estarão em pontos estratégicos do empreendimento para orientar e tirar as dúvidas dos clientes. O balcão de trocas será próximo ao cinema. A ação é limitada a duas unidades por CPF.



Entre as opções de presente estão um tênis Zen masculino, por R$ 479,90, na Mr. Cat; e uma Melissa Mar sandal, por R$ 149,90, na Melissa.

Partage Shopping São Gonçalo



No Partage Shopping São Gonçalo, os clientes que consumirem R$ 200 em compras ganharão um número para concorrer a dois kits com duas bicicletas elétricas. O sorteio acontecerá no dia 15.



Na sexta-feira (10), o pianista, baixista e cantor Tom Lins, se apresentará na praça de alimentação do Partage. Já no domingo (12), a cantora Claudinha Sing faz uma apresentação, com os clássicos da MPB pensados especialmente para a temática.



O Partage Shopping também disponibilizará um espaço apropriado para fotos, com uma decoração romântica composta por um letreiro iluminado da palavra 'AMOR'. Os pombinhos podem tirar fotos e postar nas redes sociais.



Passeio Shopping



No Passeio Shopping, as compras acima de R$ 150 darão aos clientes a chance de girar uma roleta de prêmios. Entre os presentes estão vale-brindes da C&A, Cheirin Bão, Lecadô, Yes Cosmetics, Armazze, Alta Estética e Di Santinni. A promoção acontece até o dia 11.



No sábado (11), o Passeio Shopping também disponibilizará uma câmera 360 graus no empreendimento, das 13h às 17h. Os clientes poderão tirar fotos e postar nas redes sociais mostrando o momento de interação.

Via Parque Shopping



No Via Parque Shopping, as compras acima de R$ 250 nas lojas participantes darão aos clientes um número da sorte para concorrer a uma câmera fotográfica Instax 11 Mini. O registro imprime a fotografia na hora. Ao todo, 15 pessoas serão contempladas no sorteio.



A promoção é válida até o dia 12 e os sorteios serão realizados no dia 15, pela Loteria Federal. Para participar da promoção, basta realizar o cadastro no site do Via Parque ou no ponto de autoatendimento localizado no 2° piso. Promotores estarão a postos para tirar dúvidas e orientar os clientes.



Windsor Hoteis



A rede Windsor preparou um pacote para os casais celebrarem a data em seus hotéis. Além das acomodações, nos dias 11 a 12 de junho ou 12 a 13 de junho, os clientes que optarem pelo pacote terão direito a um jantar romântico com direito a couvert, entrada, prato principal e sobremesa acompanhado de uma garrafa de espumante – que será oferecido no dia do check-in -, café da manhã no dia seguinte, ambos servidos no restaurante das unidades, além de trufas de chocolate.



Para os casais que quiserem apenas comemorar a data com um jantar romântico, a Rede Windsor Hoteis oferecerá algumas opções para a noite de domingo (12) nas unidades participantes. Em Copacabana, no Alloro al Miramar, restaurante italiano do Miramar By Windsor, a sugestão do chef Michele Petenzi é a lasagna di polenta, funghi e gorgonzola (lasanha de polenta, cogumelos e fonduta de gorgonzola), na entrada. Para o prato pricnipal, ravioli di zucca, fonduta di taleggio e aceto balsâmico (ravioli de zucca, fonduta de taleggio, redução de vinagre balsâmico), como prato principal; e de sobremesa, dolce al pistacchio con frutti rossi (entremet de pistache com frutas vermelhas), por R$ R$225,00 por pessoa + 10% de taxa (sem bebidas). Reservas: (21) 2195-6213/ [email protected]



No Windsor Excelsior, entre as sugestões estão a entrada de mini caprese com pesto de castanha-do-pará e broto de girassol, como prato principal, camarão VG flambado no conhaque finalizado ao seu jus com quinoa cremosa. De sobremesa, crepe suzette de frutas vermelhas com calda de creme anglaise e cardamomo servido com quenelle de sorvete de tapioca e proliné de castanha-do-pará. Reservas: (21) 2195-5800 ou [email protected]



No Windsor California, a sugestão de entrada é búfala crocante com molho de tomate e manjericão; como prato principal, filé mignon ao molho funghi acompanhado por batatas selvagens e aspargos verdes e, para finalizar, a sobremesa duo de mousse de chocolate belga. No Excelsior e California, o valor das refeições é R$ 150 por pessoa + 10% de taxa por pessoa (sem bebidas). Reservas: (21) 2195-5600 / No Via Parque Shopping, as compras acima de R$ 250 nas lojas participantes darão aos clientes um número da sorte para concorrer a uma câmera fotográfica Instax 11 Mini. O registro imprime a fotografia na hora. Ao todo, 15 pessoas serão contempladas no sorteio.A promoção é válida até o dia 12 e os sorteios serão realizados no dia 15, pela Loteria Federal. Para participar da promoção, basta realizar o cadastro no site do Via Parque ou no ponto de autoatendimento localizado no 2° piso. Promotores estarão a postos para tirar dúvidas e orientar os clientes.A rede Windsor preparou um pacote para os casais celebrarem a data em seus hotéis. Além das acomodações, nos dias 11 a 12 de junho ou 12 a 13 de junho, os clientes que optarem pelo pacote terão direito a um jantar romântico com direito a couvert, entrada, prato principal e sobremesa acompanhado de uma garrafa de espumante – que será oferecido no dia do check-in -, café da manhã no dia seguinte, ambos servidos no restaurante das unidades, além de trufas de chocolate.Para os casais que quiserem apenas comemorar a data com um jantar romântico, a Rede Windsor Hoteis oferecerá algumas opções para a noite de domingo (12) nas unidades participantes. Em Copacabana, no Alloro al Miramar, restaurante italiano do Miramar By Windsor, a sugestão do chef Michele Petenzi é a lasagna di polenta, funghi e gorgonzola (lasanha de polenta, cogumelos e fonduta de gorgonzola), na entrada. Para o prato pricnipal, ravioli di zucca, fonduta di taleggio e aceto balsâmico (ravioli de zucca, fonduta de taleggio, redução de vinagre balsâmico), como prato principal; e de sobremesa, dolce al pistacchio con frutti rossi (entremet de pistache com frutas vermelhas), por R$ R$225,00 por pessoa + 10% de taxa (sem bebidas). Reservas: (21) 2195-6213/No Windsor Excelsior, entre as sugestões estão a entrada de mini caprese com pesto de castanha-do-pará e broto de girassol, como prato principal, camarão VG flambado no conhaque finalizado ao seu jus com quinoa cremosa. De sobremesa, crepe suzette de frutas vermelhas com calda de creme anglaise e cardamomo servido com quenelle de sorvete de tapioca e proliné de castanha-do-pará. Reservas: (21) 2195-5800 ouNo Windsor California, a sugestão de entrada é búfala crocante com molho de tomate e manjericão; como prato principal, filé mignon ao molho funghi acompanhado por batatas selvagens e aspargos verdes e, para finalizar, a sobremesa duo de mousse de chocolate belga. No Excelsior e California, o valor das refeições é R$ 150 por pessoa + 10% de taxa por pessoa (sem bebidas). Reservas: (21) 2195-5600 / [email protected]

fotogaleria



No Windsor Leme, os casais podem optar pela entrada de creme de batata baroa e fonduta de parmesão e shitak; já como prato principal, filé mignon ao molho holandês com palmito assado e de sobremesa panna cotta de chocolate branco com sal de laranja, na sobremesa, por R$ 130 + 10% de taxa por pessoa (sem bebidas). Reservas: (21) 2195-5400 / [email protected]



Na região da Barra da Tijuca, no restaurante do hotel Windsor Marapendi, umas das sugestões do cardápio é a entrada de camarão crocante no panko com mix de folhas e manga grelhada; como principal, o risoto italiano com açafrão e queijo gorgonzola com pistache crocante; e na sobremesa, mousse de amêndoas caramelizadas, frutas silvestres glaceadas com limoncello e pétalas de chocolate callebaut. Reservas: (21) 2195-9900/ [email protected]



Já no Windsor Barra, para entrada será servido bacalhau amanteigado com alcachofras grelhadas e favas; o prato principal será filé mignon ao molho demi glacê servido com cardoncelli e mil folhas de três batatas. Nos dois restaurantes, o valor da refeição é de R$ 175 + 10% de taxa por pessoa (sem bebidas). Reservas: (21) 2195-5000 / No Windsor Leme, os casais podem optar pela entrada de creme de batata baroa e fonduta de parmesão e shitak; já como prato principal, filé mignon ao molho holandês com palmito assado e de sobremesa panna cotta de chocolate branco com sal de laranja, na sobremesa, por R$ 130 + 10% de taxa por pessoa (sem bebidas). Reservas: (21) 2195-5400 /Na região da Barra da Tijuca, no restaurante do hotel Windsor Marapendi, umas das sugestões do cardápio é a entrada de camarão crocante no panko com mix de folhas e manga grelhada; como principal, o risoto italiano com açafrão e queijo gorgonzola com pistache crocante; e na sobremesa, mousse de amêndoas caramelizadas, frutas silvestres glaceadas com limoncello e pétalas de chocolate callebaut. Reservas: (21) 2195-9900/Já no Windsor Barra, para entrada será servido bacalhau amanteigado com alcachofras grelhadas e favas; o prato principal será filé mignon ao molho demi glacê servido com cardoncelli e mil folhas de três batatas. Nos dois restaurantes, o valor da refeição é de R$ 175 + 10% de taxa por pessoa (sem bebidas). Reservas: (21) 2195-5000 / [email protected]

Tulip Inn Itaguaí

No dia 12, no Tulip Inn Itaguaí, da rede Louvre Hotels Group – Brazil, os casais terão uma diária, válida para dois hóspedes, no apartamento standard decorado, com café da manhã incluso. O menu do jantar especial, servido das 19h às 21h, conta com duas opções de entrada, três de prato principal e duas de sobremesa – cada hóspede podendo escolher uma opção por categoria. Bebidas são cobradas à parte.



A diária oferece, ainda, check in às 14h e check out até as 12h, além de um par de ingressos para o cinema Cinesercla (no Shopping Pátio Mix, localizado ao lado do hotel) para as cinco primeiras reservas. Para participar, basta realizar reservas via e-mail ( [email protected] ) ou pelo telefone (21 3613-9100).

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes