Dia dos Namorados deve injetar cerca de R$ 807 milhões na economia fluminense - Freepik

Dia dos Namorados deve injetar cerca de R$ 807 milhões na economia fluminense Freepik

Publicado 10/06/2022 21:03

O Dia dos Namorados deve movimentar, este ano, R$ 807 milhões na economia fluminense, de acordo com o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). No ano passado, a movimentação financeira foi de R$ 772 milhões. Com isso, o volume a ser injetado na economia deve ser 5% superior ao do ano passado. A data é a sexta maior em faturamento no calendário do comércio varejista.

"Esse cenário reflete o avanço na geração de empregos que temos obtido em todo o Rio de Janeiro. Somos o segundo estado que mais criou postos de trabalho com carteira assinada em abril, segundo apontaram os dados mais recentes do Novo Caged. Foram geradas mais de 22 mil oportunidades para os fluminenses. Gerar emprego é gerar renda, movimentar a economia, e garantir dignidade e qualidade de vida para a população", afirmou o governador Cláudio Castro.



Segundo a Fecomércio RJ, os consumidores devem gastar cerca de R$ 187 em presentes, sendo roupas, perfumes e cosméticos os produtos mais procurados (28,6%). No entanto, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI), Cássio Coelho, lembra que a data impacta não só o setor lojista, mas também o setor de serviços, bares e restaurantes, que esperam uma grande movimentação.



"Com a economia fluminense restabelecida, a data é mais uma oportunidade para esses setores melhorarem o faturamento", explicou o secretário.