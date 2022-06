Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira um estudo que aponta o crescimento de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), no primeiro trimestre de 2022. Ao todo, no primeiro trimestre deste ano, R$ 2,2 trilhões, em valores correntes foram contabilizados.



Em comparação com o primeiro trimestre de 2021, a economia do país cresceu 1,7%. Segundo o

levantamento também houve um crescimento de 4,7% no acumulado de 12 meses. Este é o terceiro resultado positivo seguido, depois do recuo notado no segundo trimestre de 2021.



O resultado é impulsionado pelo setor de serviços que na comparação com o quarto trimestre de 2021, cresceu 1% mesmo com a alta da inflação. A indústria teve variação de 0,1%. A agropecuária recuou 0,9% no período. Essa alta é motivada pelo aumento do consumo das famílias que subiu 0,7%.

Esse resultado aponta que o PIB está 1,6% acima do patamar do quatro trimestre de 2019, pré-pandemia, mas ainda 1,7% abaixo da melhor atividade econômica do país, registrado no primeiro trimestre de 2014.

Dentro do setor de serviços, o turismo, segundo o IBGE, teve grande contribuição para o crescimento notado no 1º trimestre. Isso por conta do avanço no transporte de passageiros, com ênfase em viagens com aéreo, além de hotelaria e alimentação.